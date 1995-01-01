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    Агент: «Жиго относится к «Спартаку» с огромным уважением, но не может жить без сына»

    Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, назвал главное препятствие в переговорах по продлению контракта со столичным клубом.

    «С тех пор как Самуэль находится в Москве, он не живет вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции.

    Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», – сказал Беншенафи.

    • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
    • В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
    • Контракт француза с клубом истекает в июне 2022-го.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +16444

      derrik2000 8 минут назад

      Классическая отговорка.
      Ничего нового.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28969

      oyabun 31 минуту назад

      Очень печально, если уйдет. Один из немногих в Спартаке, кто практически всегда играет на высоком уровне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9517

      NewLife 50 минут назад

      Дайте сыну посмотреть наше ЦТ, и он поймет, что надо бежать к отцу из французской помойки ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10148

      Литейный4 1 час назад

      Француз понял, что вляпался у свиней реально. Пора выбираться из свинарника. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12494

      paracetamol 2 часа назад

      Если Жига слиняет, то свиням только в ФНЛ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +219

      FС Spаrtак > paracetamol 2 часа назад

      запомни клоун свинья тут только ты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +219

      FС Spаrtак > paracetamol 2 часа назад

      мне все интересно ты свои 5 копеек везде вставляешь думаешь на тебя не по хер всем.даун .тупая девка ты ей богу жалко по человечески тебя имбицила.зачем таких бабы вообще как ты рожают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10148

      Литейный4 > FС Spаrtак 1 час назад

      Засмердячил почитатель свиней. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7381

      Alekxei Z. 2 часа назад

      За приемлемые деньги надо продавать , иначе через год уйдёт свободным агентом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Solist345345 3 часа назад

      Абсолютно точно

      0
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      Рейтинг: +50577

      portero 3 часа назад

      Но в случае больших выплат агенту, он решит эту проблему...

      2
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