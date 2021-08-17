Агент: «Жиго относится к «Спартаку» с огромным уважением, но не может жить без сына»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, назвал главное препятствие в переговорах по продлению контракта со столичным клубом.
«С тех пор как Самуэль находится в Москве, он не живет вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции.
Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», – сказал Беншенафи.
- Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
- В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
- Контракт француза с клубом истекает в июне 2022-го.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»