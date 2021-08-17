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  • Агент: «Жиго относится к «Спартаку» с огромным уважением, но не может жить без сына»

Агент: «Жиго относится к «Спартаку» с огромным уважением, но не может жить без сына»

17 августа 2021, 11:11
12

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, назвал главное препятствие в переговорах по продлению контракта со столичным клубом.

«С тех пор как Самуэль находится в Москве, он не живет вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции.

Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», – сказал Беншенафи.

  • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
  • Контракт француза с клубом истекает в июне 2022-го.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

«Торино» интересуется Жиго

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (12)
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portero
1629187958
Но в случае больших выплат агенту, он решит эту проблему...
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Solist345345
1629188612
Абсолютно точно
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paracetamol
1629189474
Если Жига слиняет, то свиням только в ФНЛ.
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NewLife
1629196576
Дайте сыну посмотреть наше ЦТ, и он поймет, что надо бежать к отцу из французской помойки ))
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oyabun
1629197722
Очень печально, если уйдет. Один из немногих в Спартаке, кто практически всегда играет на высоком уровне.
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derrik2000
1629199096
Классическая отговорка. Ничего нового.
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rash1959
1629200955
Это агентская морда волну поднимает. Подобное было и год назад.
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САДЫЧОК
1629201559
Красиво лжет ! С таими деньгами может и сына и его друзей пригласить..Если не хочет-пусть уезжает !
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Taps
1629203149
Чушь. Бабла, видимо, захотел до хрена. Не дали.
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zigbert
1629914074
Это высказывание вызывает большое сомнение.
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