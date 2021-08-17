Главные новости дня. Назван состав сборной России на сентябрьские матчи, «Зенит» не собирается отдавать Дзюбу в аренду

«Сельта» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Фукса

Контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен, если он отыграет больше 70% времени в сезоне

«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2022 году

Карпин вызвал Захаряна, Ерохина и Тюкавина в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба и Соболев – вне заявки

«Зенит» не собирается отдавать Дзюбу в аренду

Форвард «Герты» Кунья отказал «Зениту»

«Сочи» разгромил «Химки», у Попова два гола и ассист

Карпин: «Прошу поддержать сборную. Если кому-то надо хейтить, то лейте все на меня»

«Вольфсбург» исключен из Кубка Германии. Тренер ван Боммел сделал лишнюю замену в матче

Льяич не перейдет в «Спартак». Его девушка отказалась жить в Москве