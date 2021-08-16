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  • «СЭ»: контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен, если он отыграет больше 70% времени в сезоне

«СЭ»: контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен, если он отыграет больше 70% времени в сезоне

16 августа 2021, 10:59
20

Стало известно, при каком условии активируется опция продления контракта между «Зенитом» и форвардом Артемом Дзюбой.

По информации «СЭ», чтобы остаться в петербургском клубе еще на год, футболист должен провести на поле более 70 процентов игрового времени в сезоне-2021/22.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.

  • Дзюба принял участие во всех 5 матчах «Зенита» в новом сезоне.
  • Полностью он провел только 1 игру.
  • В активе нападающего 1 голевая передача.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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lek!
1629100993
Тогда понятно , почему он сейчас выходит только на замену )))
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alp
1629101218
начало положено вчера. так держать, Богданыч.
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Garrincha58
1629101835
на данный момент бесполезный игрок,а скорее так и будет дальше я уверен он и раньше держал форму только ради сборной чтобы Че его вызывал сейчас при Карпине ситуация прямо противоположная чтобы его вызвали надо из кожи вон лезти а ему ох как не хочется а может быть и уже трудно да и особого стимула нет в РПЛ всё уже выиграно так что стремиться не куда ну а контракт скорее всего продлят ещё на год но думаю уже с понижением зарплаты
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Иван Петров 1986
1629101964
Так его вчера за этим выпустили.
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Ziklop
1629102611
Семак откат получает, вот почему Дзюба на поле выходит.
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paracetamol
1629104708
Купить хорошего напа, а этого продать в Фуфу!
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Taps
1629105814
Пора Дзюбе уходить ... в депутаты.
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Из Твери Леха
1629107783
Обратный трансфер в спортаг устроить. Связка с Соболем в сборной в матче с Данией показала результативность)
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dim29
1629116473
на поле более 70 процентов игрового времени. Мне вот интересно,а в каком клубе?Имеется ввиду аренда,если отдадут,хотя врят ли конечно,дистанция длинная больно и ротация нужна.
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dim29
1629116731
Вот хорошо,что Карпин теперь тренер сборной,рукаблуд не должен быть капитаном,да и вообще бэкграунд у него конечно...,тут 3 подумать надо прежде чем вообще в сборную звать,даже на скамейку!!! Хотя я признаю,что как футболист он сильно прибавил,особенно когда рядом Халк играл!!!
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