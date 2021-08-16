«СЭ»: контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен, если он отыграет больше 70% времени в сезоне

Стало известно, при каком условии активируется опция продления контракта между «Зенитом» и форвардом Артемом Дзюбой.

По информации «СЭ», чтобы остаться в петербургском клубе еще на год, футболист должен провести на поле более 70 процентов игрового времени в сезоне-2021/22.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.