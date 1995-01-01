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    «СЭ»: контракт Дзюбы с «Зенитом» будет автоматически продлен, если он отыграет больше 70% времени в сезоне

    Стало известно, при каком условии активируется опция продления контракта между «Зенитом» и форвардом Артемом Дзюбой.

    По информации «СЭ», чтобы остаться в петербургском клубе еще на год, футболист должен провести на поле более 70 процентов игрового времени в сезоне-2021/22.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.

    • Дзюба принял участие во всех 5 матчах «Зенита» в новом сезоне.
    • Полностью он провел только 1 игру.
    • В активе нападающего 1 голевая передача.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1473

      Ziklop 13 минут назад

      Семак откат получает, вот почему Дзюба на поле выходит.

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      Рейтинг: +2541

      Иван Петров 1986 24 минуты назад

      Так его вчера за этим выпустили.

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      Рейтинг: +13916

      Garrincha58 26 минут назад

      на данный момент бесполезный игрок,а скорее так и будет дальше я уверен он и раньше держал форму только ради сборной чтобы Че его вызывал сейчас при Карпине ситуация прямо противоположная чтобы его вызвали надо из кожи вон лезти а ему ох как не хочется а может быть и уже трудно да и особого стимула нет в РПЛ всё уже выиграно так что стремиться не куда ну а контракт скорее всего продлят ещё на год но думаю уже с понижением зарплаты

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      Рейтинг: +13485

      KLIM777 27 минут назад

      не надоооо

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      Рейтинг: +8745

      alp 37 минут назад

      начало положено вчера. так держать, Богданыч.

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      Рейтинг: +1521

      lek! 40 минут назад

      Тогда понятно , почему он сейчас выходит только на замену )))

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