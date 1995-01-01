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    Шварц: «Рад, что четыре игрока «Динамо» получили вызов в сборную России. А Шунина хочу поддержать»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение наставника сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду четырех игроков столичного клуба.

    – Считаю, что все они заслужили этот вызов своей игрой на старте чемпионата. О Захаряне много говорят – он действительно показывает отличный футбол для своего возраста, как и Костя Тюкавин. Их случаи похожи, я рад за них.

    Даниил Фомин – важный футболист для системы игры «Динамо», а сейчас он ещe и один из лучших бомбардиров чемпионата.

    Денис Макаров с нами не так давно, но мы понимали, что приобретаем потенциального игрока сборной. Он действительно сейчас один из лучших в России на своей позиции.

    – Антон Шунин не был вызван в расположение национальной команды.

    – Я не готов рассуждать о том, что главный тренер сборной России не вызвал этого игрока, второго, третьего, что надо было сделать вот так, а не как-то иначе. Моя задача – выступление «Динамо» и развитие футболистов. В том числе и для сборной России.

    Я рад, что четыре наших игрока получили вызов. А Антона я хочу поддержать. У всех футболистов в карьере бывают сложные ситуации. Шунин – сильный человек и вратарь, наш капитан. Уверен, он справится и будет ещe сильнее.

    • В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
    • Матч с Хорватией (1 сентября) станет для Карпина первым на посту главного тренера сборной России.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8375

      Cleaner 29 минут назад

      Динамовцам не место в сборной. У них нет духа победителей. Они все испортят. И не говорите, что все и так плохо. Будет гораздо хуже.

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