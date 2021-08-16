Шварц: «Рад, что четыре игрока «Динамо» получили вызов в сборную России. А Шунина хочу поддержать»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение наставника сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду четырех игроков столичного клуба.

– Считаю, что все они заслужили этот вызов своей игрой на старте чемпионата. О Захаряне много говорят – он действительно показывает отличный футбол для своего возраста, как и Костя Тюкавин. Их случаи похожи, я рад за них.

Даниил Фомин – важный футболист для системы игры «Динамо», а сейчас он ещe и один из лучших бомбардиров чемпионата.

Денис Макаров с нами не так давно, но мы понимали, что приобретаем потенциального игрока сборной. Он действительно сейчас один из лучших в России на своей позиции.

– Антон Шунин не был вызван в расположение национальной команды.

– Я не готов рассуждать о том, что главный тренер сборной России не вызвал этого игрока, второго, третьего, что надо было сделать вот так, а не как-то иначе. Моя задача – выступление «Динамо» и развитие футболистов. В том числе и для сборной России.

Я рад, что четыре наших игрока получили вызов. А Антона я хочу поддержать. У всех футболистов в карьере бывают сложные ситуации. Шунин – сильный человек и вратарь, наш капитан. Уверен, он справится и будет ещe сильнее.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Матч с Хорватией (1 сентября) станет для Карпина первым на посту главного тренера сборной России.

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