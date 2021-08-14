Месси не попал в заявку «ПСЖ» на игру со «Страсбуром»

Тренерский штаб «ПСЖ» назвал заявку команды на матч второго тура Лиги 1 против «Страсбура».

Вне состава оказался новичок парижан Лионель Месси. Ранее сообщалось, что он еще не набрал форму после отпуска и дебютирует за команду не раньше 29 августа.

«ПСЖ» примет «Страсбур» сегодня, начало – в 22:00 мск.

Месси перешел во французский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «2+1».