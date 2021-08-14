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Месси не попал в заявку «ПСЖ» на игру со «Страсбуром»

14 августа 2021, 12:59
2

Тренерский штаб «ПСЖ» назвал заявку команды на матч второго тура Лиги 1 против «Страсбура».

Вне состава оказался новичок парижан Лионель Месси. Ранее сообщалось, что он еще не набрал форму после отпуска и дебютирует за команду не раньше 29 августа.

  • «ПСЖ» примет «Страсбур» сегодня, начало – в 22:00 мск.
  • Месси перешел во французский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур Месси Лионель
Комментарии (2)
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Алехсбургер.
1628937059
Вот то же мне,смятенье и забота.. Мне позвони сегодня-хе.р я завтра выйду на работу.
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adekvat0726
1628965883
Со страссбуром можно и вторым составом сыграть
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