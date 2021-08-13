«Барселоне» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы заявить новичков

У «Барселоны» продолжаются проблемы с регистрацией новых футболистов. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo, каталонцы обязаны разгрузить зарплатную ведомость, чтобы получить разрешение на заявку новичков.

Сейчас «Барселона» ведет переговоры о снижении зарплаты с Жераром Пике, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.