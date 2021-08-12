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«Зенит» интересуется чемпионом Европы Инсинье

12 августа 2021, 23:43
14

«Зенит» хочет купить нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.

По информации источника, петербургский клуб претендует на победителя Евро-2020 наряду с «Интером» и «Эвертоном».

Неаполитанцы намерены заработать на продаже своего капитана 30 миллионов евро, но готовы снизить цену до 25 миллионов.

  • Инсинье – воспитанник «Наполи».
  • В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
  • Рыночная стоимость итальянца – 48 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Интер Эвертон Инсинье Лоренцо
Комментарии (14)
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Alex Y
1628801343
Размечтались, если ему и переходить то на повышение команд ЛЧ лучших 4 лиг , да и Наполи тоже отличный клуб
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Хейтер Аларм
1628802489
Так вместо кого? Вместо Азмуна или Малькольма?
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DemSerg
1628802509
Инсинье не интересуется зенитом.
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DeStar
1628804215
Ну игрок то классный , очень даже. Чет мало просят, хоть ему и 30 лет, 25 мало ,может контракт на исходе. Ему в какой арсенал можно ехать, хотя учитывая его рост лучше не лезть в апл) А вот в испанию, в какую севилью вообще норм.
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paracetamol
1628804938
Что-то странно: 48 и 25 лямов. Может травма какая или в запое?
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alex1951
1628805109
I LOVE YOU!
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portero
1628832986
ему то нафига РПЛ? если только как Маркизио туристом отдохнуть....
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paracetamol
1628836900
Года на 2 можно бы взять с правом продления. И предусмотреть в контракте право разрыва договора, если что пойдет не так! На ЧЕ прекрасно смотрелся.
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Garrincha58
1628836922
непонятно кто это выдумывает он нужен зениту как пятое колесо локо
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zigbert
1628864090
Не смотря на возраст он довольно скоростной игрок. Инсинье прекрасно выглядел на ЧЕ-2020. Его реальная цена около 50 млн.
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