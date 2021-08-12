«Зенит» интересуется чемпионом Европы Инсинье

«Зенит» хочет купить нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.

По информации источника, петербургский клуб претендует на победителя Евро-2020 наряду с «Интером» и «Эвертоном».

Неаполитанцы намерены заработать на продаже своего капитана 30 миллионов евро, но готовы снизить цену до 25 миллионов.