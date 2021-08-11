Карасев – о BLM: «Почему надо вставать на колено и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми»

Судья РПЛ Сергей Карасев описал свое отношение к всемирной акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Он не считает необходимым преклонять колено.

«Почему не встаю на колено? Это был один случай, когда играла английская команда, а в основном английские команды поддерживают эту акцию. Почему я не стал вставать на колено? Я ко всем отношусь и относился хорошо вне зависимости от национальности или расы. Я – международный арбитр. Перед чемпионатом мира было много сборов, перед молодежным ЧМ в Корее – на этих форумах интернациональный состав. Там есть ребята из Африки, Азии – великолепные ребята, со всеми до сих пор на связи. Почему я должен с одними вести себя так, а с другими – иначе? Я всегда открыт, мы всегда дружили и дружим.

Хорошо, есть вот эта акция, но она добровольная. Я внутри уважаю всех, мне необязательно это показывать через какой-то жест. Как я себя чувствую внутри, как я живу, уважая всех, так и буду делать – я так воспитан. Нас спросили перед матчем: «Ребят, вот такая акция, эти хотят участвовать, а те – нет. Вы как?» Мы ответили, что не будем этого делать, потому что не считаем нужным. Никаких проблем. Это было один раз, и это такую волну везде подняло: «Ой, какие молодцы!» Нет, не молодцы. Мы просто как чувствуем, так и делаем. За людей говорят поступки, а не какие-то жесты. Почему обязательно надо вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми, мне не нужно дополнительно показывать это какими-то жестами», – объяснился Карасев.

Сегодня, 11 августа, Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

На Евро-2020 Карасев отработал 3 матча.

В РПЛ судья работает с 2008 года.

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