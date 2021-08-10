Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассчитывает, что клуб повысит ему зарплату.

По информации Metaratings, швед попросил трехкратное увеличение оклада, ссылаясь на личный прогресс и достижения в прошлом сезоне.

Кроме того, футболист хочет, чтобы его зарплата выросла, поскольку москвичи платят 3 миллиона евро за сезон полузащитнику Виктору Мозесу.