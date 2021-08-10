Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассчитывает, что клуб повысит ему зарплату.
По информации Metaratings, швед попросил трехкратное увеличение оклада, ссылаясь на личный прогресс и достижения в прошлом сезоне.
Кроме того, футболист хочет, чтобы его зарплата выросла, поскольку москвичи платят 3 миллиона евро за сезон полузащитнику Виктору Мозесу.
- Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года.
- В прошлом сезоне он провел 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023-го.
Источник: Metaratings