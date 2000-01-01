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    Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассчитывает, что клуб повысит ему зарплату.

    По информации Metaratings, швед попросил трехкратное увеличение оклада, ссылаясь на личный прогресс и достижения в прошлом сезоне.

    Кроме того, футболист хочет, чтобы его зарплата выросла, поскольку москвичи платят 3 миллиона евро за сезон полузащитнику Виктору Мозесу.

    • Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года.
    • В прошлом сезоне он провел 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023-го.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2498

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      Что - то не так в этом королевстве.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      Solist345345 6 минут назад

      Пусть у заремы налом просит или натурой, она не откажет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50212

      portero 6 минут назад

      Ну что бунт на корабле, очередь на повышение дохода, зарплатой как бы уже и не назвать, от результата сумма не зависит...

      0
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      Рейтинг: +9173

      Вомбат 7 минут назад

      - Увеличьте мне зарплату, - сказал Ларссон.
      - За что? - спросило начальство. - Ты же хреново играешь
      - Да, но ведь в прошлом сезоне я хорошо играл, значит могу играть хорошо. А если не увеличите зарплату, я все время буду играть так же хреново, как сейчас.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3472

      Алехсбургер. 25 минут назад

      в ПСЖ пошёл.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16312

      derrik2000 > Алехсбургер. 22 минуты назад

      Пусть хоть в ЦПМБЖД уходит. )

      1
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      Рейтинг: +16312

      derrik2000 34 минуты назад

      Правильно, Джордан!
      Пока в Спартаке хрензнаеткакая обстановка, смело можешь половить рыбку в мутной воде.
      И хоть ты даже РПЛ ещё далеко не звезда, пользуйся моментом, рискуй: или прибавят, или выгонят на хрен.
      По мне так лучше бы ушло всё это "цорновское пополнение": толку от них - как раз на место 6-7 в ЧР. (((

      2
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      Рейтинг: +1813

      acor94 > derrik2000 12 минут назад

      Когда в последний раз у вас нападающий 15 голов забивал? Так просто от хорошего игрока отказываетесь, без него будет не 6-7, а 12-13 место.

      0
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      Рейтинг: +1312

      serglider 35 минут назад

      Ну, какие могут быть проблемы? Забиваешь Бенфики 3-4 голешника, потом отгружаешь следующему кто будет в квалификации, потом выходишь со Спартаком из группы, если фишка хорошо ляжет и повезет с соперником, выходите в 1/4 розыгрыша ЛЧ и вот тогда бьешь себя в грудь и с пеной у рта доказываешь Федуну что твой прогресс на лицо))) А 15 голов в полуколхозном чемпионате бензоколонки - это вообще НИ О ЧЕМ... Пусть у себя в Швеции попробует с бухты барахты попросить утроение зарплаты)))

      2
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      Рейтинг: +7133

      playsh 36 минут назад

      Не верьте,всё это сплошной физдёшь долбанутого издания "Мetaratings".
      Откуда берётся эта п.о.е.б.е.н.ь, кто знает?

      1
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      Рейтинг: +1312

      serglider > playsh 32 минуты назад

      Никак гражданская приживалка Федуна им инфру сливает, а то Федун ей крутую тачку купил, теперь она на сливах инсайдов себе на бензин зарабатывает)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7997

      Cleaner 36 минут назад

      Оборзел Ларссон! Вот когда выстроится очередь из желающих его купить клубов, тогда можно будет говорить о личном прогрессе. А пока сослать его в дубль на месяц. Подумать над продолжением карьеры в футболе.

      А теперь о хорошем: Спартак опять дал провод ПОРЖАТЬ над ним!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +45957

      MaxRnD 43 минуты назад

      Скромняга.
      Все в жопе, а он один в белом пальто стоит и прогрессирует на остановке

      3
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