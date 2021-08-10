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  • Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза

Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза

10 августа 2021, 16:16
58

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассчитывает, что клуб повысит ему зарплату.

По информации Metaratings, швед попросил трехкратное увеличение оклада, ссылаясь на личный прогресс и достижения в прошлом сезоне.

Кроме того, футболист хочет, чтобы его зарплата выросла, поскольку москвичи платят 3 миллиона евро за сезон полузащитнику Виктору Мозесу.

  • Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года.
  • В прошлом сезоне он провел 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023-го.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (58)
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MaxRnD
1628602081
Скромняга. Все в жопе, а он один в белом пальто стоит и прогрессирует на остановке
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serglider
1628602523
Ну, какие могут быть проблемы? Забиваешь Бенфики 3-4 голешника, потом отгружаешь следующему кто будет в квалификации, потом выходишь со Спартаком из группы, если фишка хорошо ляжет и повезет с соперником, выходите в 1/4 розыгрыша ЛЧ и вот тогда бьешь себя в грудь и с пеной у рта доказываешь Федуну что твой прогресс на лицо))) А 15 голов в полуколхозном чемпионате бензоколонки - это вообще НИ О ЧЕМ... Пусть у себя в Швеции попробует с бухты барахты попросить утроение зарплаты)))
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derrik2000
1628602591
Правильно, Джордан! Пока в Спартаке хрензнаеткакая обстановка, смело можешь половить рыбку в мутной воде. И хоть ты даже РПЛ ещё далеко не звезда, пользуйся моментом, рискуй: или прибавят, или выгонят на хрен. По мне так лучше бы ушло всё это "цорновское пополнение": толку от них - как раз на место 6-7 в ЧР. (((
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Алехсбургер.
1628603129
в ПСЖ пошёл.
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Вомбат
1628604245
- Увеличьте мне зарплату, - сказал Ларссон. - За что? - спросило начальство. - Ты же хреново играешь - Да, но ведь в прошлом сезоне я хорошо играл, значит могу играть хорошо. А если не увеличите зарплату, я все время буду играть так же хреново, как сейчас.
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rash1959
1628605174
А может пора вместо раздачи пряников и кнут применить?
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oyabun
1628606530
Что то мне подсказывает, что в ближайшее время мы увидим опровержение данной информации. Очень уж она мутновата.
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Дедуктор
1628608730
Правильно делает. И надо не в три раза, а в тридцать. И не просить, но - требовать. Еще поинтересоваться - а скольки Зарема получает. И задаться вопросом - а почему?
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житель СПб
1628610758
Народные зарплаты в народной команде...
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zigbert
1628615780
Это уж дело Федуна. Сумеет он раскошелится, тогда пожалуйста. Хотя может выйдет опровержение и суммы окажутся ниже.
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