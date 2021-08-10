Мусаев: «Березуцкий – очень умный специалист. Уверен, он преодолеет трудности в ЦСКА»

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком.

«Верю ли я в Березуцкого? Я верю во всех своих коллег по цеху. ЦСКА после победы над «Реалом» многие пели дифирамбы, говорили, что за ними будущее. Это давление, наверное, сказалось.

У ЦСКА сыгранный состав, есть какие-то точечные усиления, которым надо еще найти место в схеме. Но сейчас только начало чемпионата, рано еще подводить какие-то итоги.

Алексей работал в штабе Леонида Слуцкого, имеет за плечами богатый опыт в качестве футболиста. Мы с ним сейчас учимся вместе, он очень умный специалист. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности и дальше пойдет улучшение результата. Почему? Потому что Алексей знает, чего хочет», – сказал Мусаев.