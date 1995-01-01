Мусаев: «Березуцкий – очень умный специалист. Уверен, он преодолеет трудности в ЦСКА»

Он когда успел специалистом стать? Я что-то пропустил?
Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком.
«Верю ли я в Березуцкого? Я верю во всех своих коллег по цеху. ЦСКА после победы над «Реалом» многие пели дифирамбы, говорили, что за ними будущее. Это давление, наверное, сказалось.
У ЦСКА сыгранный состав, есть какие-то точечные усиления, которым надо еще найти место в схеме. Но сейчас только начало чемпионата, рано еще подводить какие-то итоги.
Алексей работал в штабе Леонида Слуцкого, имеет за плечами богатый опыт в качестве футболиста. Мы с ним сейчас учимся вместе, он очень умный специалист. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности и дальше пойдет улучшение результата. Почему? Потому что Алексей знает, чего хочет», – сказал Мусаев.
- ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
- На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.