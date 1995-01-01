Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Мусаев: «Березуцкий – очень умный специалист. Уверен, он преодолеет трудности в ЦСКА»

    Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком.

    «Верю ли я в Березуцкого? Я верю во всех своих коллег по цеху. ЦСКА после победы над «Реалом» многие пели дифирамбы, говорили, что за ними будущее. Это давление, наверное, сказалось.

    У ЦСКА сыгранный состав, есть какие-то точечные усиления, которым надо еще найти место в схеме. Но сейчас только начало чемпионата, рано еще подводить какие-то итоги.

    Алексей работал в штабе Леонида Слуцкого, имеет за плечами богатый опыт в качестве футболиста. Мы с ним сейчас учимся вместе, он очень умный специалист. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности и дальше пойдет улучшение результата. Почему? Потому что Алексей знает, чего хочет», – сказал Мусаев.

    • ЦСКА в 3 турах РПЛ один раз победил и дважды проиграл.
    • На счету команды 3 забитых и 4 пропущенных гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +224

      lipatov32 23 минуты назад

      Он когда успел специалистом стать? Я что-то пропустил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Стаz 31 минуту назад

      Очень умным быть не достаточно, чтоб вытащить нас из жопы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13245

      Dominator777 48 минут назад

      Неудачник о неудачнике - кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7957

      Cleaner 52 минуты назад

      "Березуцкий – очень умный специалист."

      Минут пять ржал над этим высказыванием!...)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      bratskij 2 часа назад

      Нифига он не преодолеет. Я думал человек с понятиями, а он как дилетант в футболе. Он вообще игры не видит. Только и может что выпускать всех и спасать ситуацию, а раньше то куда смотрел, когда дело шло к голам. Даже возле ящика было видно, что надо делать замены и перестраивать игру срочно, а не гасить потом пожары. Нахрен такого тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13827

      Garrincha58 2 часа назад

      преодолеть то может и преодолеет но с такими судейками как в прошлом матче будет трудно преодолеть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7957

      Cleaner > Garrincha58 50 минут назад

      Не косячить в обороне и у судеек не будет повода такие пендели назначать. Ну и забивать ЦСКА тоже судьи мешали???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88301
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67116
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru