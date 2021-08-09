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  • Жезуш: «Хочу, чтобы Витория выиграл все трофеи со «Спартаком»

Жезуш: «Хочу, чтобы Витория выиграл все трофеи со «Спартаком»

9 августа 2021, 18:40
18

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я хочу выиграть. Хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше. Но также я хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня сейчас важнее «Бенфика». Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу», – сказал Жезуш.

  • В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
  • Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Жезуш Жорже Витория Руй
Комментарии (18)
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порт
1628525109
Так уже кубок Канделаки взяли, на этом можно и остановиться.
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_Marqella_
1628526734
Один трофей за сезон по моему достаточно,Кубок матчпримьер это достяжение.Зато как красиво 4-0,4-0,5-1.....Красавчики..Родина вас не забудет
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Scorp 63
1628528952
Даже боюсь представить, что в этом свинарнике едят, раз такие высказывания из него прут!)
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ksiushka.savenkova
1628531604
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Plyash
1628532499
Свежо предание,да верится с трудом. Но всё равно удачи.
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paracetamol
1628534921
Уже выиграл кулек соли.
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