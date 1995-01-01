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    Жезуш: «Хочу, чтобы Витория выиграл все трофеи со «Спартаком»

    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Я хочу выиграть. Хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше. Но также я хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня сейчас важнее «Бенфика». Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу», – сказал Жезуш.

    • В домашнем матче спартаковцы проиграли со счетом 0:2.
    • Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.

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    Источник: «Чемпионат»

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