Жезуш: «Хочу, чтобы Витория выиграл все трофеи со «Спартаком»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я хочу выиграть. Хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше. Но также я хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня сейчас важнее «Бенфика». Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу», – сказал Жезуш.