Первичный диагноз Заболотного – мышечный спазм

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о травме нападающего Антона Заболотного.

«Заболотный получил повреждения после болезненного удара в икроножную мышцу. При этом Антон вернулся на поле, но через 15 минут почувствовал дискомфорт в районе ягодичной мышцы.

Первичный диагноз – мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования», – сказал Бабаян.