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    Первичный диагноз Заболотного – мышечный спазм

    Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о травме нападающего Антона Заболотного.

    «Заболотный получил повреждения после болезненного удара в икроножную мышцу. При этом Антон вернулся на поле, но через 15 минут почувствовал дискомфорт в районе ягодичной мышцы.

    Первичный диагноз – мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования», – сказал Бабаян.

    • Заболотный вернулся в ЦСКА этим летом, перейдя из «Сочи» на правах свободного агента.
    • В 3 матчах нового сезона форвард забил 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19790

      vladimir-7 59 минут назад

      Заболотного и Влашича долбили-долбили, пока Антона окончательно не до долбили

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