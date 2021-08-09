Первичный диагноз Заболотного – мышечный спазм

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о травме нападающего Антона Заболотного.
«Заболотный получил повреждения после болезненного удара в икроножную мышцу. При этом Антон вернулся на поле, но через 15 минут почувствовал дискомфорт в районе ягодичной мышцы.
Первичный диагноз – мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования», – сказал Бабаян.
- Заболотный вернулся в ЦСКА этим летом, перейдя из «Сочи» на правах свободного агента.
- В 3 матчах нового сезона форвард забил 1 гол.
Источник: «Чемпионат»