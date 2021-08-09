«Сочи» интересуется хорватским форвардом Куленовичем

Нападающий загребского «Динамо» Сандро Куленович может продолжить карьеру в России.
По информации польского журналиста Збигнева Шульчика, на 21-летнего футболиста претендуют «Сочи» и «Локомотив».
Однако агент хорвата Бранко Хучика интерес московского клуба к своему клиенту опроверг.
«Нет, «Локомотив» не интересуется моим клиентом. Есть интерес со стороны «Сочи», посмотрим, что получится из этого», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Куленовича – 1 миллион евро.
- В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
Источник: «Евро-Футбол»