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    «Сочи» интересуется хорватским форвардом Куленовичем

    Нападающий загребского «Динамо» Сандро Куленович может продолжить карьеру в России.

    По информации польского журналиста Збигнева Шульчика, на 21-летнего футболиста претендуют «Сочи» и «Локомотив».

    Однако агент хорвата Бранко Хучика интерес московского клуба к своему клиенту опроверг.

    «Нет, «Локомотив» не интересуется моим клиентом. Есть интерес со стороны «Сочи», посмотрим, что получится из этого», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Куленовича – 1 миллион евро.
    • В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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