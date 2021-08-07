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  • Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Локомотив»: «Не вижу нарушений со стороны арбитра»

Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Локомотив»: «Не вижу нарушений со стороны арбитра»

7 августа 2021, 14:49
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил судейство в матче третьего тура РПЛ против «Локомотива».

«Если говорить о судействе, то, на наш взгляд, пенальти назначен однозначно верно. Когда наступают на ногу, разве это не пенальти?

Не вижу никаких нарушений со стороны арбитра. Если соперник захочет выразить недовольство, то это его право. А вообще все судейские моменты пусть разбирает специальный комитет», – сказал Газизов.

  • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
  • «Локо» весь второй тайм провел вдесятером после удаления Дмитрия Баринова.
  • Московский клуб будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1628345507
Так купи очки на +200
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zra78
1628347905
Что было вообще,в чём сыр бор?
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RUSARM
1628362919
Какой же скользкий тип и хитрожопый!!
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Антибиотик
1628411953
Какой-то странный гендир) Видимо поспорил о пенальти с кем-то из своего окружения и решил всем высказать свою точку зрения. И на хрен он здесь нужен?)
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