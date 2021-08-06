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    Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Локомотив»: «Не вижу нарушений со стороны арбитра»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил судейство в матче третьего тура РПЛ против «Локомотива».

    «Если говорить о судействе, то, на наш взгляд, пенальти назначен однозначно верно. Когда наступают на ногу, разве это не пенальти?

    Не вижу никаких нарушений со стороны арбитра. Если соперник захочет выразить недовольство, то это его право. А вообще все судейские моменты пусть разбирает специальный комитет», – сказал Газизов.

    • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
    • «Локо» весь второй тайм провел вдесятером после удаления Дмитрия Баринова.
    • Московский клуб будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31801

      zra78 19 минут назад

      Что было вообще,в чём сыр бор?

      0
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      Рейтинг: +12649

      Skull_Boy 59 минут назад

      Так купи очки на +200

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