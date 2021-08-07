Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Локомотив»: «Не вижу нарушений со стороны арбитра»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил судейство в матче третьего тура РПЛ против «Локомотива».
«Если говорить о судействе, то, на наш взгляд, пенальти назначен однозначно верно. Когда наступают на ногу, разве это не пенальти?
Не вижу никаких нарушений со стороны арбитра. Если соперник захочет выразить недовольство, то это его право. А вообще все судейские моменты пусть разбирает специальный комитет», – сказал Газизов.
- Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» весь второй тайм провел вдесятером после удаления Дмитрия Баринова.
- Московский клуб будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча.
Источник: «Р-Спорт»