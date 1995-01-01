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    Мусаев: «Даже поиграв в ЛЧ, не считал зазорным принять вторую команду «Краснодара»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по поводу отказа возглавить вторую команду.

    – Почему вы не захотели возглавить «Краснодар-2»?

    – После нескольких бесед с руководством решил отказаться от предложения по ряду причин, не хотел бы вдаваться в подробности.

    – То есть в принципе могли пойти на такой шаг?

    – Даже поиграв в Лиге чемпионов, не считал зазорным принять вторую команду. «Краснодар» родной для меня клуб, молодежь – это всегда неравнодушие и эмоции, простор для тренерского творчества.

    Такая работа приносит удовольствие, с огромной теплотой вспоминаю годы, проведенные в академии. Но тренер работает с командой, а вектор развития определяет клуб.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • В начале апреля Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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