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  • Мусаев: «Было бы интересно поработать в «Ференцвароше», но клуб остановился на другом кандидате»

Мусаев: «Было бы интересно поработать в «Ференцвароше», но клуб остановился на другом кандидате»

7 августа 2021, 11:31
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о своем будущем и переговорах с «Ференцварошем».

– В апреле вы покинули пост главного тренера «Краснодара». Чем занимались с тех пор?

– Проводил время с семьей, немного путешествовал. Отдал работе много сил, нужна была пауза.

В первые три месяца вообще не тянуло к футболу, слишком много его было до этого. Но постепенно восстановился, интерес вернулся. В последний месяц чувствую, что полон сил.

– По слухам, вы входили в список претендентов на должность главного тренера «Ростова». Были у вас контакты с клубом?

– Не хотел бы говорить на темы трудоустройства. Расскажу, когда появится конкретика.

– Ваш прогноз на то, когда она появится?

– Общение идет постоянно, но не совсем корректно переходить к чему-то предметному, если у команды есть действующий тренер.

Как только разговор уходит в эту сторону, стараюсь быть крайне аккуратным и не нарушать корпоративную этику.

У нас сложная профессия, приходить на живое место неправильно по отношению к коллегам.

– В интервью Sports.ru вы сказали, что контактировали с клубом-участником Лиги чемпионов, хотя и не из топ-5 европейских лиг. Почему не сложилось?

– Это правда. Летал в Будапешт на встречу с президентом «Ференцвароша». Хорошо пообщались, но, к сожалению, клуб остановился на другом кандидате.

– К сожалению – потому что вам нравилась эта работа?

– Очень импонируют в «Ференцароше» и организация, и подход. Город, страна тоже прекрасны. Было бы интересно там поработать.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ференцварош Мусаев Мурад
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