Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Мусаев: «Было бы интересно поработать в «Ференцвароше», но клуб остановился на другом кандидате»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о своем будущем и переговорах с «Ференцварошем».

    – В апреле вы покинули пост главного тренера «Краснодара». Чем занимались с тех пор?

    – Проводил время с семьей, немного путешествовал. Отдал работе много сил, нужна была пауза.

    В первые три месяца вообще не тянуло к футболу, слишком много его было до этого. Но постепенно восстановился, интерес вернулся. В последний месяц чувствую, что полон сил.

    – По слухам, вы входили в список претендентов на должность главного тренера «Ростова». Были у вас контакты с клубом?

    – Не хотел бы говорить на темы трудоустройства. Расскажу, когда появится конкретика.

    – Ваш прогноз на то, когда она появится?

    – Общение идет постоянно, но не совсем корректно переходить к чему-то предметному, если у команды есть действующий тренер.

    Как только разговор уходит в эту сторону, стараюсь быть крайне аккуратным и не нарушать корпоративную этику.

    У нас сложная профессия, приходить на живое место неправильно по отношению к коллегам.

    – В интервью Sports.ru вы сказали, что контактировали с клубом-участником Лиги чемпионов, хотя и не из топ-5 европейских лиг. Почему не сложилось?

    – Это правда. Летал в Будапешт на встречу с президентом «Ференцвароша». Хорошо пообщались, но, к сожалению, клуб остановился на другом кандидате.

    – К сожалению – потому что вам нравилась эта работа?

    – Очень импонируют в «Ференцароше» и организация, и подход. Город, страна тоже прекрасны. Было бы интересно там поработать.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +776

      Taps 39 минут назад

      Кому он нужен, неудачник ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88187
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67106
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru