Главные новости дня. Карасев назначен на Суперкубок УЕФА, Месси перейдет в «ПСЖ»

Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы».

Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо».

«Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу.

Официально: Макаров стал игроком «Динамо».

Убытки «Барселоны» за сезон-2020/21 – 487 миллионов. Это рекорд.

«СЭ»: Лесовой порвал крестообразную связку колена.

Карасев – судья матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Журналист Ауна: отец Месси договорился с «ПСЖ», игрок перейдет в парижский клуб.

«Тоттенхэм» купил за 50 миллионов защитника «Аталанты» Ромеро.