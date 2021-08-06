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  • Главные новости дня. Карасев назначен на Суперкубок УЕФА, Месси перейдет в «ПСЖ»

Главные новости дня. Карасев назначен на Суперкубок УЕФА, Месси перейдет в «ПСЖ»

6 августа 2021, 23:43
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Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы».

Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо».

«Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу.

Официально: Макаров стал игроком «Динамо».

Убытки «Барселоны» за сезон-2020/21 – 487 миллионов. Это рекорд.

«СЭ»: Лесовой порвал крестообразную связку колена.

Карасев – судья матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Журналист Ауна: отец Месси договорился с «ПСЖ», игрок перейдет в парижский клуб.

«Тоттенхэм» купил за 50 миллионов защитника «Аталанты» Ромеро.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Garrincha58
1628317957
давай Карасёв не подкачай
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aleksandor.arkhipov
1628319582
Это реально KОCМОC! Tеперь что бы по тpаxатьcя не надо паритьcя, зашел на сайт, выбрал дeвкy, пpeдложил и всё, ищитe мeсто и время. Без дeнeг, без отнoшeний, все бeсплатнo и анoнимно, вот сайт -------- https://llk.dk/b8655e
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