Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Главные новости дня. Карасев назначен на Суперкубок УЕФА, Месси перейдет в «ПСЖ»

    Мама Шишкина: «Карпин ущемлял Романа, заставлял его худеть. Он ел одни ананасы».

    Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо».

    «Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу.

    Официально: Макаров стал игроком «Динамо».

    Убытки «Барселоны» за сезон-2020/21 – 487 миллионов. Это рекорд.

    «СЭ»: Лесовой порвал крестообразную связку колена.

    Карасев – судья матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

    Журналист Ауна: отец Месси договорился с «ПСЖ», игрок перейдет в парижский клуб.

    «Тоттенхэм» купил за 50 миллионов защитника «Аталанты» Ромеро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2021 23:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88141
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67095
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru