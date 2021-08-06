Официально: Макаров стал игроком «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.
Столичный клуб заключил с новичком пятилетний контракт.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.
- Макаров выступал за «Рубин» с января 2020 года.
- За полтора сезона он забил 11 голов и сделал 1 ассист в 40 матчах.
- Ожидается, что зарплата игрока в «Динамо» составит 800 тысяч евро в год.
- Хавбек может дебютировать за новую команду уже в воскресенье, 8 августа.
Источник: Официальный сайт «Динамо»