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    Официально: Макаров стал игроком «Динамо»

    Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.

    Столичный клуб заключил с новичком пятилетний контракт.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.

    • Макаров выступал за «Рубин» с января 2020 года.
    • За полтора сезона он забил 11 голов и сделал 1 ассист в 40 матчах.
    • Ожидается, что зарплата игрока в «Динамо» составит 800 тысяч евро в год.
    • Хавбек может дебютировать за новую команду уже в воскресенье, 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии13
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      Рейтинг: +294

      Снег 1 час назад

      За....ли вы со своим макаровым - Лесового потеряли, пока х...ми и деньгами мерялись...Бестолковые руководители!

      0
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      Рейтинг: +3338

      neim > Снег 22 минуты назад

      А каким боком, деньги за Макарова, поспособствовали травме Лесового ?

      0
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      Рейтинг: +3288

      _Marqella_ 1 час назад

      Посредственный игрок, Динамо не усилит...

      0
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      Рейтинг: +19732

      vladimir-7 3 часа назад

      Ценник на Макарова 2 млн. евро, а сумма сделки составила 7,5 млн. евро,
      что-то по деньгам не очень сходится, но если это так, то Рубин хорошо заработал на продаже. А вот Динамо, большой ?.

      1
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      Рейтинг: +6200

      Fusballer > vladimir-7 3 часа назад

      4 млн евро на 26 мая 2021 года, согласно трансфермаркту.

      1
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      Рейтинг: +19732

      vladimir-7 > Fusballer 3 часа назад

      Спасибо. Все равно Рубин хорошо выручил от сделки.

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      Рейтинг: +6200

      Fusballer > vladimir-7 2 часа назад

      Да, купили вообще всего за 650 тыс. евро. Согласно тому же трансфермаркту.

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      Рейтинг: +473

      Hoahin > vladimir-7 1 час назад

      Пока будет лимит на легионеров, такие цены и будут в РПЛ на русских футболистов

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      Рейтинг: +19732

      vladimir-7 > Hoahin 1 час назад

      Легионерам, которые начнут приходить, тоже надо ЗП
      платить как и нашим, но тем легионерам, которые ещё
      продолжают дорабатывать по контракту, им и надо
      платить по действующему контракту.

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      Рейтинг: +7260

      FanatSerj > vladimir-7 1 час назад

      Тут "МС" Грилишича за 120 млн. ентов подписал, на Евро2020 целых 172 минуты отыграл, игрок "Астон Виллы" вот это я понимаю шейхи раскидываются, а это так гроши от ВТБ.

      Поэтому наши клубы в РПЛ перестали котироваться т.к даже Зенит себе внятных легов позволить не может, если раньше играли игроки сборной Бразилии, Бельгии т.е ТОПовых сборных, а сейчас так вроде и денег потратили, а взяли всякий средний шлак.
      А Тут стоимость трансфера обычная даже нищебродская, а вот ЗП согласен не хрен им переплачивать, всё равно играть не умеют и вот это вполне можно ограничить как и лимит.

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      Рейтинг: +220

      Forvard47 3 часа назад

      ну и прощай

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      Рейтинг: +220

      Forvard47 > Forvard47 3 часа назад

      иуда, который ставит деньги в первую очередь, можно сказать макаров объявил о завершении карьеры

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      Рейтинг: +80

      Vitaga > Forvard47 1 час назад

      ппц почему иуда то? прошли времена когда играли всю карьеру за один клуб. играли за завод и за город. мир стал космополитичным. никакое это не предательство. и думаю тут от самого Макарова много не зависело. Рубину нужно было выправить свой фейр-плей и кому то срубить бабла. скорей всего попилили с динамиками вместе. а так игрок хороший относительно. для нашего чемпионата и даже для сборной

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