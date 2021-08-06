Шварц: «Макаров может получить игровое время уже в матче с ЦСКА»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров уже в воскресенье может дебютировать за московское «Динамо».

«Пока не могу официально подтвердить переход Макарова. Ждeм окончательного завершения сделки. Последние шаги остались.

Это квалифицированный игрок. Надеюсь, что он скоро присоединится к команде. Как только официальное подтверждение будет, примем решение – будет ли он задействован с ЦСКА.

Но могу сказать, что он в хорошей физической форме. Если всe сделаем, то в матче с ЦСКА он может получить игровое время», – сказал главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.