Убытки «Барселоны» за сезон-2020/21 – 487 миллионов. Это рекорд

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о размере убытков клуба по итогам сезона-2020/21.

«Мы ожидали, что убыток составит около 200 миллионов евро, но на самом деле мы идем к рекордным убыткам в размере 487 миллионов», – сказал Лапорта.

Из-за финансовых ограничений клуб не смог продлить контракт с Лионелем Месси .

. В прошлом сезоне «Барса» финишировала в Примере на третьем месте.

Лапорта вернулся на пост президента каталонцев в марте 2021 года.

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