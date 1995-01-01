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    Убытки «Барселоны» за сезон-2020/21 – 487 миллионов. Это рекорд

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о размере убытков клуба по итогам сезона-2020/21.

    «Мы ожидали, что убыток составит около 200 миллионов евро, но на самом деле мы идем к рекордным убыткам в размере 487 миллионов», – сказал Лапорта.

    • Из-за финансовых ограничений клуб не смог продлить контракт с Лионелем Месси.
    • В прошлом сезоне «Барса» финишировала в Примере на третьем месте.
    • Лапорта вернулся на пост президента каталонцев в марте 2021 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +50052

      portero 30 минут назад

      Надо было пораньше от Месси избавиться, но там Жозеп процентик имел солидный....

      1
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      Рейтинг: +5859

      Томик 35 минут назад

      Ну вот и зачем им Месси, если убытки сумасшедшие? Как говорится "дай дураку стеклянный хрен"...

      0
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      Рейтинг: +21109

      bset 2 часа назад

      Это фиаско

      1
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      Рейтинг: +534

      стоп кран > bset 2 часа назад

      И в ответ ---Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
      https://gol.ru/materials/13137-debts

      0
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      Рейтинг: +363

      сутулая собака и лисы > стоп кран 1 час назад

      ну да, так устроена вся макроэкономика.
      вот только есть разница между:
      а) команда имеет долг.
      б) долг постоянно растёт и команде приходится терять активы (ценные игроки, инфраструктура) для стабилизации.

      так что не совсем понимаю, к чему ты привёл эту статью.

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      Рейтинг: +534

      стоп кран > сутулая собака и лисы 1 час назад

      к чему ты привёл эту статью.=====Дык обсуждение статьи под названием -- "Убытки «Барселоны» за сезон-2020/21 – 487 миллионов. Это рекорд" ...Вроде в тему.

      0
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      Рейтинг: +363

      сутулая собака и лисы > стоп кран 1 час назад

      последнее предложение от меня довольно токсично звучало.
      сори.

      1
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      Рейтинг: +534

      стоп кран > сутулая собака и лисы 58 минут назад

      По ходу ты болела Барселоны....(Возможно )
      Те кто болеет за свою команду, как бы там не случилось ---эти болельщики настоящие .Респект им.

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      Рейтинг: +7796

      Cleaner 2 часа назад

      Не до Месси...

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      Рейтинг: +534

      стоп кран > Cleaner 2 часа назад

      Не до чемпионства в Испании и Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +7796

      Cleaner > стоп кран 1 час назад

      А вот это не факт.

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      Рейтинг: +534

      стоп кран > Cleaner 57 минут назад

      Не говорил что факт

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