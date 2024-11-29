Мостовой готов заменить Анчелотти в «Реале»: «Мы знакомы с Пересом»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой не против заменить Карло Анчелотти в «Реале».

«Соглашусь ли возглавить «Реал», если позвонит Перес? Конечно же, да! (Смеется.) Мы знакомы с Флорентино. Он был президентом мадридского клуба, еще когда я играл в «Сельте».

В чем проблема сливочных в этом сезоне? В жизни ничего вечного не бывает. «Барселона» тоже раньше громила всех подряд и выигрывала все подряд. А сейчас ничего нет. Такое случается, когда меняется плеяда футболистов. Если бы каждый год в Мадриде играл Криштиану Роналду, они бы всегда побеждали.

Но так не бывает. И такого, как Лионель Месси, мы еще лет 50 не увидим. Это нормальное явление. Футбол – игра живых людей», – сказал Мостовой.

«Реал» идет в Примере 2-м.

В Лиге чемпионов команда занимает 24-е место.

Анчелотти вернулся в «Реал» в 2021 году.

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