Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо»

Это будет ошибкой.
Весь мир наблюдал за его "воскрешением", мысленно моля всех Богов.
Получилось , ты с нами.
Очевидцы будут рассказывать детям , внукам.
В Библии очень часто встречается посыл " НЕ ИСКУШАЙ ".
Не надо Кристиан, живи спокойно, радуй семью и весь мир !
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, когда вернется в футбол.
«Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо», – сказал Эриксен.
- Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
- Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
- Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.