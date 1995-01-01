Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо»

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, когда вернется в футбол.

    «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо», – сказал Эриксен.

    • Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
    • Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
    • Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Nettavisen

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7317

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Это будет ошибкой.
      Весь мир наблюдал за его "воскрешением", мысленно моля всех Богов.
      Получилось , ты с нами.
      Очевидцы будут рассказывать детям , внукам.
      В Библии очень часто встречается посыл " НЕ ИСКУШАЙ ".
      Не надо Кристиан, живи спокойно, радуй семью и весь мир !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50002

      portero 1 час назад

      Итальянцы же не разрешат ему играть, вряд ли будут делать исключения...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Dgad 1 час назад

      Теперь при каждом матче Интера будем за него переживать, смелый поступок с его стороны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88157

      zigbert 1 час назад

      Оптимист. Хотя это рискованное решение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9132

      Вомбат 2 часа назад

      Не надо, Кристиан. Всех на свете денег все равно не заработаешь. Любишь футбол -- играй во дворе, пощади болельщицкие нервы и нервы партнеров.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88141
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67095
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru