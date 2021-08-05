«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Рошу у «Спартака» с опцией выкупа за 5,5 миллиона

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе».

По информации Eurostavka, бразильский клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа за 5,5 миллиона евро.

«Атлетико Паранаэнсе» готов заплатить «Спартаку» 700 тысяч евро за аренду игрока сроком на один сезон. Опция выкупа активируется, если Роша проведет за бразильский клуб 60% от общего количества официальных матчей в старте до конца июля 2022 года.

Предложение поступило «Спартаку» 3 августа. Если «Атлетико Паранаэнсе» не получит ответа до 6 августа, предложение станет недействительным.