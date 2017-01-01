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    «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Рошу у «Спартака» с опцией выкупа за 5,5 миллиона

    Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе».

    По информации Eurostavka, бразильский клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с опцией выкупа за 5,5 миллиона евро.

    «Атлетико Паранаэнсе» готов заплатить «Спартаку» 700 тысяч евро за аренду игрока сроком на один сезон. Опция выкупа активируется, если Роша проведет за бразильский клуб 60% от общего количества официальных матчей в старте до конца июля 2022 года.

    Предложение поступило «Спартаку» 3 августа. Если «Атлетико Паранаэнсе» не получит ответа до 6 августа, предложение станет недействительным.

    • «Спартак» купил Рошу у «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Столичный клуб не включил его в заявку на сезон.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7423

      piligrim1986 24 минуты назад

      пускай уж кто-нибудь его забирет

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      Рейтинг: +1294

      FROL001 29 минут назад

      Неужели ***** повезет?

      0
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      Рейтинг: +24485

      Боцман59rus 34 минуты назад

      - гениальные селекционеры, хуже даже специально не сделать)))

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