Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Семин: «Всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола»

    Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин обратился к болельщикам донской команды.

    «Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Я понимаю определенную ответственность перед вами.

    Мне бы хотелось получать от вас поддержку – полные трибуны. И всем нам удачи и успеха!» – сказал Семин в видеообращении, опубликованном пресс-службой клуба.

    • «Ростов» назначил 74-летнего специалиста в среду.
    • Стороны заключили контракт до 2023 года.
    • Семин сменил Валерия Карпина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88103
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67087
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru