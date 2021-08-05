Семин: «Всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола»

Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин обратился к болельщикам донской команды.

«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Я понимаю определенную ответственность перед вами.

Мне бы хотелось получать от вас поддержку – полные трибуны. И всем нам удачи и успеха!» – сказал Семин в видеообращении, опубликованном пресс-службой клуба.

«Ростов» назначил 74-летнего специалиста в среду.

Стороны заключили контракт до 2023 года.

Семин сменил Валерия Карпина.