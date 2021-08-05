Карпин провел последнюю тренировку в «Ростове»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала кадры с тренировки команды.
Это занятие стало заключительным под руководством Валерия Карпина.
«Спасибо за всe, Георгич», – говорится в подписи к фотоподборке.
- Карпин расторг контракт с «Ростовом» после 2 поражений в стартовых турах РПЛ.
- Он возглавлял команду с 19 декабря 2017 года.
- Новым тренером ростовчан стал Юрий Семин.
- Карпин будет тренировать сборную России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Ростова»