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    Карпин провел последнюю тренировку в «Ростове»

    Пресс-служба «Ростова» опубликовала кадры с тренировки команды.

    Это занятие стало заключительным под руководством Валерия Карпина.

    «Спасибо за всe, Георгич», – говорится в подписи к фотоподборке.

    • Карпин расторг контракт с «Ростовом» после 2 поражений в стартовых турах РПЛ.
    • Он возглавлял команду с 19 декабря 2017 года.
    • Новым тренером ростовчан стал Юрий Семин.
    • Карпин будет тренировать сборную России.

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    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19675

      vladimir-7 57 минут назад

      Продолжительный, как оказалось, эксперимент закончился, приступают
      к новому, правда пока краткосрочному, эксперименту, поиски следующего объекта продолжаются. РФС.

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