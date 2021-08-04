Карпин провел последнюю тренировку в «Ростове»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала кадры с тренировки команды.

Это занятие стало заключительным под руководством Валерия Карпина.

«Спасибо за всe, Георгич», – говорится в подписи к фотоподборке.

Карпин расторг контракт с «Ростовом» после 2 поражений в стартовых турах РПЛ.

Он возглавлял команду с 19 декабря 2017 года.

Новым тренером ростовчан стал Юрий Семин .

. Карпин будет тренировать сборную России.