Эриксен прибыл в расположение «Интера». Игрок находится в отличной форме

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен встретился с одноклубниками на тренировочной базе команды.
Пресс-служба клуба отмечает, что 29-летний датчанин находится в отличной физической и психологической форме. Однако, для возвращения в футбол ему потребуется пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.
- В матче Евро-2020 с Финляндией (0:1) у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.
- Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.
- Сообщалось, что ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.
Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»
Источник: официальный сайт «Интера»