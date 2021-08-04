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    Эриксен прибыл в расположение «Интера». Игрок находится в отличной форме

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен встретился с одноклубниками на тренировочной базе команды.

    Пресс-служба клуба отмечает, что 29-летний датчанин находится в отличной физической и психологической форме. Однако, для возвращения в футбол ему потребуется пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.

    • В матче Евро-2020 с Финляндией (0:1) у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.
    • Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.
    • Сообщалось, что ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.

    Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Интера»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: -1499

      Вот оно чё Михалыч 48 минут назад

      Кристиан все уважают твое желание вернуться в Большой футбол...НО кардио стимулятор в сердце....Кристиан---ты должен понять, что футболом жизнь не ограничивается...В жизни много всего, где можно проявить себя.

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      Рейтинг: -693

      СуперПАВ9 > Вот оно чё Михалыч 48 минут назад

      Нашелся диванный эксперт

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      Рейтинг: -1499

      Вот оно чё Михалыч > СуперПАВ9 48 минут назад

      Решать Кристиану

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      Рейтинг: +49909

      portero 1 час назад

      Швейцарский кардио стимулятор это конечно надёжная штука, но футбол контактный вид спорта . В столкновения идти реально "стремно"(слизал выражение ч Алекс) всякое может случиться...

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      Рейтинг: +3422

      Алехсбургер. 1 час назад

      говоря по русски..
      Я бы стреманулся...

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      Рейтинг: +318

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      вернётся к футболу, но не в Италии (в серии А нельзя играть с ИКД).

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      Рейтинг: -693

      СуперПАВ9 > сутулая собака и лисы 48 минут назад

      Его могут убрать

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      Рейтинг: +10

      rolotomazi 2 часа назад

      Желаем чемпионского здоровья

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      Рейтинг: +513

      mama1991 2 часа назад

      кепка и взгляд уже не футбольные.... лучше не начинать ....

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