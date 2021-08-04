Эриксен прибыл в расположение «Интера». Игрок находится в отличной форме

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен встретился с одноклубниками на тренировочной базе команды.

Пресс-служба клуба отмечает, что 29-летний датчанин находится в отличной физической и психологической форме. Однако, для возвращения в футбол ему потребуется пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.

В матче Евро-2020 с Финляндией (0:1) у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.

Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.

Сообщалось, что ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.

Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»