Дюмфрис попросил ПСВ отпустить его в «Интер» и тренируется индивидуально

Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис хочет перейти в «Интер». С соответствующей просьбой он обратился к руководству нидерландцев, пишет Calciomercato Inter 19 со ссылкой на Corriere dello Sport.

Дюмфрис сейчас не тренируется с командой, работая индивидуально. ПСВ отказывается отпускать игрока в аренду в «Интер» с правом выкупа.