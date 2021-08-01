Дюмфрис попросил ПСВ отпустить его в «Интер» и тренируется индивидуально

Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис хочет перейти в «Интер». С соответствующей просьбой он обратился к руководству нидерландцев, пишет Calciomercato Inter 19 со ссылкой на Corriere dello Sport.
Дюмфрис сейчас не тренируется с командой, работая индивидуально. ПСВ отказывается отпускать игрока в аренду в «Интер» с правом выкупа.
- Нидерландцем интересуется и «Бавария».
- В контракте футболиста есть сумма отступных – 15 миллионов евро.
- 25-летний правый защитник на Евро-2020 провел 4 матча, забил 2 гола, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Calciomercato Inter 19
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