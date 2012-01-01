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    Дюмфрис попросил ПСВ отпустить его в «Интер» и тренируется индивидуально

    Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис хочет перейти в «Интер». С соответствующей просьбой он обратился к руководству нидерландцев, пишет Calciomercato Inter 19 со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Дюмфрис сейчас не тренируется с командой, работая индивидуально. ПСВ отказывается отпускать игрока в аренду в «Интер» с правом выкупа.

    • Нидерландцем интересуется и «Бавария».
    • В контракте футболиста есть сумма отступных – 15 миллионов евро.
    • 25-летний правый защитник на Евро-2020 провел 4 матча, забил 2 гола, сделал результативный пас.

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    Источник: твиттер Calciomercato Inter 19

    Новостной ресурс об «Интере». Существует четыре года и имеет аудиторию в более чем 18 тысяч подписчиков.

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