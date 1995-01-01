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    «Бавария» интересуется Дюмфрисом. Он стал лучшим игроком матча Евро дважды подряд

    Правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис стал трансферной целью «Баварии».

    Мюнхенский клуб хочет усилить состав под нового главного тренера Юлиана Нагельсмана, и один из вариантов – это голландский фулбек.

    В контракте футболиста есть сумма отступных – 15 миллионов евро. Однако «Бавария» не намерена платить за него так много.

    • Дюмфрис забил 2 гола в 2 матчах Евро-2020.
    • В обоих играх его признали лучшим игроком.
    • Ранее сообщалось, что защитник ПСВ интересен «Интеру».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Deutschland

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2820

      AZ 2 часа назад

      Так много? Бавария прикалывается? Он после евро будет больше 30 стоить. не хотят - не надо

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