«Бавария» интересуется Дюмфрисом. Он стал лучшим игроком матча Евро дважды подряд

Так много? Бавария прикалывается? Он после евро будет больше 30 стоить. не хотят - не надо
Правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис стал трансферной целью «Баварии».
Мюнхенский клуб хочет усилить состав под нового главного тренера Юлиана Нагельсмана, и один из вариантов – это голландский фулбек.
В контракте футболиста есть сумма отступных – 15 миллионов евро. Однако «Бавария» не намерена платить за него так много.
- Дюмфрис забил 2 гола в 2 матчах Евро-2020.
- В обоих играх его признали лучшим игроком.
- Ранее сообщалось, что защитник ПСВ интересен «Интеру».