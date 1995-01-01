«Бавария» интересуется Дюмфрисом. Он стал лучшим игроком матча Евро дважды подряд

Правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис стал трансферной целью «Баварии».

Мюнхенский клуб хочет усилить состав под нового главного тренера Юлиана Нагельсмана, и один из вариантов – это голландский фулбек.

В контракте футболиста есть сумма отступных – 15 миллионов евро. Однако «Бавария» не намерена платить за него так много.