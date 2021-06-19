«Интер» рассматривает на позицию правого защитника Дзаппакосту и Дюмфриса

«Интер» намерен летом усилить позицию правого защитника. Миланцы рассматривают Давиде Дзаппакоста, который принадлежит «Челси», но, вероятнее всего, покинет клуб летом.

Также «Интер» изучает футболиста сборной Нидерландов и ПСВ Дензела Дюмфриса.