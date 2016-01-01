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    «Интер» рассматривает на позицию правого защитника Дзаппакосту и Дюмфриса

    «Интер» намерен летом усилить позицию правого защитника. Миланцы рассматривают Давиде Дзаппакоста, который принадлежит «Челси», но, вероятнее всего, покинет клуб летом.

    Также «Интер» изучает футболиста сборной Нидерландов и ПСВ Дензела Дюмфриса.

    • К уходу из «Интера» близок Ашраф Хакими, играющий на правом краю.
    • Цель «Интера» на следующий сезон – попадание в Лигу чемпионов.
    • Новый сезон Серии А стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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