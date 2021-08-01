Тимофеев – об уходе из «Спартака»: «Вот и все! Не все получилось, но это жизнь. Клуб навсегда в моем сердце»

Полузащитник Артем Тимофеев поделился эмоциями от ухода из «Спартака». Игрока выкупил «Ахмат».

«Вот и все! Я прошeл путь от академии «Спартака» до основной команды. К сожалению, не все получилось так, как хотелось бы, но это жизнь!

Спасибо огромное всем причастным к этому великому клубу; всем, кто верил в меня и всегда поддерживал! «Спартак», ты навсегда в моем сердце. С детства и до конца!» – написал игрок.

Тимофеев играл в «Ахмате» в прошлом сезоне на правах аренды.

В 26 матчах РПЛ он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт Тимофеева с «Ахматом» рассчитан на 3 года.