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    Тимофеев – об уходе из «Спартака»: «Вот и все! Не все получилось, но это жизнь. Клуб навсегда в моем сердце»

    Полузащитник Артем Тимофеев поделился эмоциями от ухода из «Спартака». Игрока выкупил «Ахмат».

    «Вот и все! Я прошeл путь от академии «Спартака» до основной команды. К сожалению, не все получилось так, как хотелось бы, но это жизнь!

    Спасибо огромное всем причастным к этому великому клубу; всем, кто верил в меня и всегда поддерживал! «Спартак», ты навсегда в моем сердце. С детства и до конца!» – написал игрок.

    • Тимофеев играл в «Ахмате» в прошлом сезоне на правах аренды.
    • В 26 матчах РПЛ он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • Контракт Тимофеева с «Ахматом» рассчитан на 3 года.

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    Источник: инстаграм Артема Тимофеева

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