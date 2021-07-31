«Ахмат» купил у «Спартака» Тимофеева

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перешел в «Ахмат».

27-летний россиянин подписал с клубом из Грозного контракт на три года.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» заплатит за игрока 800 тысяч евро.

Тимофеев играл в «Ахмате» в прошлом сезоне на правах аренды.

В 26 матчах РПЛ он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.