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    «Ахмат» купил у «Спартака» Тимофеева

    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перешел в «Ахмат».

    27-летний россиянин подписал с клубом из Грозного контракт на три года.

    Ранее сообщалось, что «Ахмат» заплатит за игрока 800 тысяч евро.

    • Тимофеев играл в «Ахмате» в прошлом сезоне на правах аренды.
    • В 26 матчах РПЛ он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ахмата»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7252

      Alekxei Z. 1 час назад

      Правильный выбор игрока и клуба.
      Удачи ему !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28556

      oyabun 1 час назад

      Я так понимаю, только этой суммы и не хватало Спартаку чтобы начать уже осуществлять давно обещанные трансферы на усиление. ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12637

      Persona_non_Grata > oyabun 1 час назад

      )) Мелочевка , но ведь и зп теперь платить не надо , а игрок явно лишний в Спартаке .

      2
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      ...
      Рейтинг: +28556

      oyabun > Persona_non_Grata 1 час назад

      Причем давно уже лишний

      2
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