«Ахмат» купил у «Спартака» Тимофеева

Правильный выбор игрока и клуба.
Удачи ему !
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перешел в «Ахмат».
27-летний россиянин подписал с клубом из Грозного контракт на три года.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» заплатит за игрока 800 тысяч евро.
- Тимофеев играл в «Ахмате» в прошлом сезоне на правах аренды.
- В 26 матчах РПЛ он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Артeм Тимофеев вернулся в «Ахмат»!В прошлом сезоне Тимофеев выступал за грозненцев на правах аренды.Сейчас «Ахмат» и «Спартак» достигли договоренности о трансфере игрока в грозненский клуб. Контракт рассчитан на три года.Добро пожаловать домой, Артeм!!! #Ахмат #Грозный pic.twitter.com/GB4dDoZ0h8— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 31, 2021