Бэйли перейдет из «Байера» в «Астон Виллу»

Форвард «Байера» Леон Бэйли покинет клуб этим летом. О договоренности с немецким клубом объявила «Астон Вилла».

«Астон Вилла» и леверкузенский «Байер» достигли соглашения о трансфере Леона Бэйли при условии прохождения игроком медицинского обследования и окончательного согласования личных условий», – написали бирмингемцы.