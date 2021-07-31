Бэйли перейдет из «Байера» в «Астон Виллу»

Форвард «Байера» Леон Бэйли покинет клуб этим летом. О договоренности с немецким клубом объявила «Астон Вилла».
«Астон Вилла» и леверкузенский «Байер» достигли соглашения о трансфере Леона Бэйли при условии прохождения игроком медицинского обследования и окончательного согласования личных условий», – написали бирмингемцы.
- Игрок стоит 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Бундеслиги Бэйли провел 30 матчей, забил 9 голов и сделал столько же результативных пасов.
- АПЛ стартует 13 августа.
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»