Деспотович – о 3:0 с «Арсеналом»: «Думаю, «Рубин» очень серьезно готов к еврокубкам»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о состоянии команды после победы над тульским «Арсеналом» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Мы хорошо настроились после победы над «Спартаком» и понимали, что нужно выигрывать дальше. Сегодня мы выиграли, я думаю, благодаря качественному и хорошему первому тайму. С первых минут мы знали, что делать на поле.

Мы каждый тур смотрим на соперника и готовимся к нему. Сегодня нужно было больше держать мяч и взять контроль себе. Так в итоге и было, поэтому мы и выиграли. Важно, когда ты побеждаешь от тура к туру, и я думаю, мы очень серьезно готовы к еврокубкам», – сказал Деспотович.

Деспотович забил гол и отдал ассист.

«Рубин» стартует в Лиге конференций 5 августа матчем с «Ракувом».

«У меня сила, как у бабы Ванги». Деспотович второй раз подряд угадал счет матча «Рубина»