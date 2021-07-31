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  • Деспотович – о 3:0 с «Арсеналом»: «Думаю, «Рубин» очень серьезно готов к еврокубкам»

Деспотович – о 3:0 с «Арсеналом»: «Думаю, «Рубин» очень серьезно готов к еврокубкам»

31 июля 2021, 08:58
10

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о состоянии команды после победы над тульским «Арсеналом» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Мы хорошо настроились после победы над «Спартаком» и понимали, что нужно выигрывать дальше. Сегодня мы выиграли, я думаю, благодаря качественному и хорошему первому тайму. С первых минут мы знали, что делать на поле.

Мы каждый тур смотрим на соперника и готовимся к нему. Сегодня нужно было больше держать мяч и взять контроль себе. Так в итоге и было, поэтому мы и выиграли. Важно, когда ты побеждаешь от тура к туру, и я думаю, мы очень серьезно готовы к еврокубкам», – сказал Деспотович.

  • Деспотович забил гол и отдал ассист.
  • «Рубин» стартует в Лиге конференций 5 августа матчем с «Ракувом».

«У меня сила, как у бабы Ванги». Деспотович второй раз подряд угадал счет матча «Рубина»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин Деспотович Джордже
Комментарии (10)
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paracetamol
1627711580
Посмотрим, игра покажет!
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Cules2013
1627713304
главное, как обычно, не переоценить себя и недооценить соперника.
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кто там
1627713359
Ну да. Ведь спамтак и тульский арсенал - это команды европейского уровня))0
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житель СПб
1627714714
С этим наверное соглашусь. Но - смотря на каком уровне других команд. Не переоценить себя.
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Бухбух
1627714794
Полякам про ... те сразу же.
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Юрэс
1627719763
Я то за Рубин ( в Еврокубках), но его ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ просто БЕСИТ!!!!
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ЗаЖиМ61
1627720514
Да ты чо?! Ну ещё НиНо победите и всё - готовы на 102 %!!!
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Генрих121
1627721157
Рановато выеживаться начал...
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paracetamol
1627721360
Многие так говорили, например Арс и Ростов в прошлом году, да и не только они. Свинарник, вон, выиграл кулек соли, а потом жидко обкакался.
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portero
1627762876
посмотрим на вашу серьёзность в играх...
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