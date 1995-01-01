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    Деспотович – о 3:0 с «Арсеналом»: «Думаю, «Рубин» очень серьезно готов к еврокубкам»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о состоянии команды после победы над тульским «Арсеналом» (3:0) во втором туре РПЛ.

    «Мы хорошо настроились после победы над «Спартаком» и понимали, что нужно выигрывать дальше. Сегодня мы выиграли, я думаю, благодаря качественному и хорошему первому тайму. С первых минут мы знали, что делать на поле.

    Мы каждый тур смотрим на соперника и готовимся к нему. Сегодня нужно было больше держать мяч и взять контроль себе. Так в итоге и было, поэтому мы и выиграли. Важно, когда ты побеждаешь от тура к туру, и я думаю, мы очень серьезно готовы к еврокубкам», – сказал Деспотович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11917

      paracetamol 1 час назад

      Многие так говорили, например Арс и Ростов в прошлом году, да и не только они. Свинарник, вон, выиграл кулек соли, а потом жидко обкакался.

      0
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      Рейтинг: +49

      Генрих121 1 час назад

      Рановато выеживаться начал...

      0
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      Рейтинг: +121

      ЗаЖиМ61 1 час назад

      Да ты чо?! Ну ещё НиНо победите и всё - готовы на 102 %!!!

      0
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      Рейтинг: +754

      Юрэс 2 часа назад

      Я то за Рубин ( в Еврокубках), но его ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ просто БЕСИТ!!!!

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      Рейтинг: +2591

      Бухбух 3 часа назад

      Полякам про ... те сразу же.

      0
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      Рейтинг: +8585

      житель СПб 3 часа назад

      С этим наверное соглашусь. Но - смотря на каком уровне других команд. Не переоценить себя.

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      Рейтинг: +1545

      кто там 3 часа назад

      Ну да. Ведь спамтак и тульский арсенал - это команды европейского уровня))0

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      Рейтинг: +12623

      Cules2013 3 часа назад

      главное, как обычно, не переоценить себя и недооценить соперника.

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      Рейтинг: +11917

      paracetamol 4 часа назад

      Посмотрим, игра покажет!

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