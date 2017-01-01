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    «Многое узнал для себя в плане футбола». Меркулов – об уходе из «Рубина»

    Защитник «Рубина» Михаил Меркулов попрощался с казанским клубом. Он перешел в хорватскую «Риеку».

    «Хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, медицинскому штабу, всем футболистам и поблагодарить тренерский состав за прошедший футбольный год. Я многое узнал для себя в плане футбола, несмотря на небольшое количество проведенных матчей. Даже участвуя в тренировочном процессе, я вырос как футболист. Я думаю, все понимают, что непросто играть один в один с Хвичей, Макаром и Бакой.

    Большое спасибо руководству клуба за то, что создаются условия для роста футболистов. Спасибо большое болельщикам, которые в скором времени будут заполнять стадион до отказа. Хочу пожелать всем хорошего сезона, побед и без травм», – написал Меркулов.

    • Меркулов перешел в «Риеку» в качестве свободного агента.
    • Он выступал за «Рубин» с лета 2020-го.
    • В прошлом сезоне РПЛ 27-летний россиянин провел 9 матчей.

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    Источник: инстаграм Михаила Меркулова

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