«Рубин» объявил о переходе Меркулова и Косарева в хорватские клубы

Футболисты «Рубина» Михаил Меркулов и Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии.

27-летний защитник Меркулов перешел в «Риеку». 19-летний форвард Косарев проведет следующий сезон в аренде в «Хрватски Драговоляце».

«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошел ему на встречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», – сообщил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.