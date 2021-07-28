«Рубин» объявил о переходе Меркулова и Косарева в хорватские клубы

Футболисты «Рубина» Михаил Меркулов и Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии.
27-летний защитник Меркулов перешел в «Риеку». 19-летний форвард Косарев проведет следующий сезон в аренде в «Хрватски Драговоляце».
«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошел ему на встречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», – сообщил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.
- Меркулов провел 9 матчей в минувшем сзеоне РПЛ.
- Косарев в прошло сезоне провел 4 игры за казанский клуб.
Источник: официальный сайт «Рубина»