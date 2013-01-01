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    «Рубин» объявил о переходе Меркулова и Косарева в хорватские клубы

    Футболисты «Рубина» Михаил Меркулов и Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии.

    27-летний защитник Меркулов перешел в «Риеку». 19-летний форвард Косарев проведет следующий сезон в аренде в «Хрватски Драговоляце».

    «По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошел ему на встречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», – сообщил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

    • Меркулов провел 9 матчей в минувшем сзеоне РПЛ.
    • Косарев в прошло сезоне провел 4 игры за казанский клуб.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8514

      житель СПб 1 час назад

      Не так все плохо - с обменом игроками в Европу. Пусть это и не Бавария, ничего.

      0
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      Рейтинг: +12627

      Skull_Boy 1 час назад

      Через сезон в Зенит за 10ку

      0
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      Рейтинг: +587

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Риека приличный клуб, играющий в Еврокубках!
      Молодец!!!

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