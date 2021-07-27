Calciomercato: «Рома» предложила 15 миллионов за Шомуродова. «Дженоа» хочет 20

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может перейти в «Рому».
По информации Calciomercato, римский клуб предложил 15 миллионов евро за футболиста. В свою очередь, «Дженоа» не намерена отпускать 26-летнего форварда меньше, чем за 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в трансфере Шомуродова заинтересован лично генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Calciomercato