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    Calciomercato: «Рома» предложила 15 миллионов за Шомуродова. «Дженоа» хочет 20

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может перейти в «Рому».

    По информации Calciomercato, римский клуб предложил 15 миллионов евро за футболиста. В свою очередь, «Дженоа» не намерена отпускать 26-летнего форварда меньше, чем за 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в трансфере Шомуродова заинтересован лично генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Calciomercato

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