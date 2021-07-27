Calciomercato: «Рома» предложила 15 миллионов за Шомуродова. «Дженоа» хочет 20

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может перейти в «Рому».

По информации Calciomercato, римский клуб предложил 15 миллионов евро за футболиста. В свою очередь, «Дженоа» не намерена отпускать 26-летнего форварда меньше, чем за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Шомуродова заинтересован лично генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту.