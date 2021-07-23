Шомуродов может перейти в «Рому». Его хочет купить гендиректор клуба

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Il Tempo.

По информации источника, в переходе 25-летнего футболиста заинтересован генеральный директор клуба Тьягу Пинту. Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини наложил вето на продажу Шомуродова.