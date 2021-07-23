Шомуродов может перейти в «Рому». Его хочет купить гендиректор клуба

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Il Tempo.
По информации источника, в переходе 25-летнего футболиста заинтересован генеральный директор клуба Тьягу Пинту. Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини наложил вето на продажу Шомуродова.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Il Tempo
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