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    Шомуродов может перейти в «Рому». Его хочет купить гендиректор клуба

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Il Tempo.

    По информации источника, в переходе 25-летнего футболиста заинтересован генеральный директор клуба Тьягу Пинту. Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини наложил вето на продажу Шомуродова.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Il Tempo

    Ежедневная итальянская газета, выходящая в Риме. Аудитория в твиттере - 78,7 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +49408

      portero 2 часа назад

      Шома растёт в цене, но надо ли ему сейчас в Рому?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1368

      spartakuz 3 часа назад

      Опять 25! Только пошла игра у парня, и эти разговоры. Если речь действительно идёт о 15 млн, то точно продадут!

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