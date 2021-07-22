«Матч ТВ»: тренер «Дженоа» наложил вето на продажу Шомуродова. Эльдор тоже не хочет уходить

Главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини запретил продавать нападающего Эльдора Шомуродова.

По информации «Матч ТВ», сам Эльдор тоже не хочет уходить из клуба. Недавно он перевез в Геную семью из Узбекистана.

Отмечается, что «Дженоа» начала поиски нападающего в пару к Шомуродову.