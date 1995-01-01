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    «Матч ТВ»: тренер «Дженоа» наложил вето на продажу Шомуродова. Эльдор тоже не хочет уходить

    Главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини запретил продавать нападающего Эльдора Шомуродова.

    По информации «Матч ТВ», сам Эльдор тоже не хочет уходить из клуба. Недавно он перевез в Геную семью из Узбекистана.

    Отмечается, что «Дженоа» начала поиски нападающего в пару к Шомуродову.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +743

      Дима Цэ 2 часа назад

      В 93 играл там за звезду. КРАСОТИЩЕ!!! ГОРЫ))

      0
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      Рейтинг: +49389

      portero 3 часа назад

      Пришёлся ко двору, ну от добра добра не ищут.
      Заматереет может и захочет уйти, а пока хорошее решение остаться...

      0
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      Рейтинг: +1365

      spartakuz 3 часа назад

      Пошла же игра у Эльдора! Зачем продавать Ювентусу?

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