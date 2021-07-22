«Матч ТВ»: тренер «Дженоа» наложил вето на продажу Шомуродова. Эльдор тоже не хочет уходить

Главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини запретил продавать нападающего Эльдора Шомуродова.
По информации «Матч ТВ», сам Эльдор тоже не хочет уходить из клуба. Недавно он перевез в Геную семью из Узбекистана.
Отмечается, что «Дженоа» начала поиски нападающего в пару к Шомуродову.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: «Матч ТВ»