Едвай – о переходе в «Локомотив»: «Команда почти всегда выигрывает медали, а осенью стартует в Лиге Европы»

Защитник Тин Едвай рассказал о причинах перехода из «Байера» в «Локомотив».

— Как прошло знакомство с новым клубом?

— Знакомство произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч [с «Арсеналом»], был впечатлен волевой победой.

В целом все было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на «РЖД Арене».

— Что можете сказать про тренировки с командой?

— В понедельник я сдал те же тесты, которые все футболисты проходят на предсезонных сборах. Пока провел одну тренировку вместе с командой.

— Что стало определяющим в вашем переходе?

— Я знаю, что «Локомотив» один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс.

Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно.