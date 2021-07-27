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  • Едвай – о переходе в «Локомотив»: «Команда почти всегда выигрывает медали, а осенью стартует в Лиге Европы»

Едвай – о переходе в «Локомотив»: «Команда почти всегда выигрывает медали, а осенью стартует в Лиге Европы»

27 июля 2021, 19:27
2

Защитник Тин Едвай рассказал о причинах перехода из «Байера» в «Локомотив».

— Как прошло знакомство с новым клубом?

— Знакомство произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч [с «Арсеналом»], был впечатлен волевой победой.

В целом все было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на «РЖД Арене».

— Что можете сказать про тренировки с командой?

— В понедельник я сдал те же тесты, которые все футболисты проходят на предсезонных сборах. Пока провел одну тренировку вместе с командой.

— Что стало определяющим в вашем переходе?

— Я знаю, что «Локомотив» один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс.

Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно.

  • Контракт с хорватом рассчитан на четыре года.
  • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего Едвая 5-6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Едвай провел за «Байер» 8 матчей и сделал 1 ассист.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Едвай Тин
Комментарии (2)
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житель СПб
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А что в клубе происходит - это ему известно?
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