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    Едвай – о переходе в «Локомотив»: «Команда почти всегда выигрывает медали, а осенью стартует в Лиге Европы»

    Защитник Тин Едвай рассказал о причинах перехода из «Байера» в «Локомотив».

    — Как прошло знакомство с новым клубом?

    — Знакомство произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч [с «Арсеналом»], был впечатлен волевой победой.

    В целом все было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на «РЖД Арене».

    — Что можете сказать про тренировки с командой?

    — В понедельник я сдал те же тесты, которые все футболисты проходят на предсезонных сборах. Пока провел одну тренировку вместе с командой.

    — Что стало определяющим в вашем переходе?

    — Я знаю, что «Локомотив» один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс.

    Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно.

    • Контракт с хорватом рассчитан на четыре года.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего Едвая 5-6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Едвай провел за «Байер» 8 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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