Едвай – о переходе в «Локомотив»: «Команда почти всегда выигрывает медали, а осенью стартует в Лиге Европы»

Защитник Тин Едвай рассказал о причинах перехода из «Байера» в «Локомотив».
— Как прошло знакомство с новым клубом?
— Знакомство произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч [с «Арсеналом»], был впечатлен волевой победой.
В целом все было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на «РЖД Арене».
— Что можете сказать про тренировки с командой?
— В понедельник я сдал те же тесты, которые все футболисты проходят на предсезонных сборах. Пока провел одну тренировку вместе с командой.
— Что стало определяющим в вашем переходе?
— Я знаю, что «Локомотив» один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс.
Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно.
- Контракт с хорватом рассчитан на четыре года.
- Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего Едвая 5-6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Едвай провел за «Байер» 8 матчей и сделал 1 ассист.