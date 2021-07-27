Джорджевич: «У меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов»

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

Ранее агент футболиста Игор Глушевич сообщил, 27-летний черногорец отказал двум клубам РПЛ.

– Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал нет, не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны.

Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант.

– Что это были за два клуба?

– Не могу сказать. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то – полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Но никому не отказывал.