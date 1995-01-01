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    Джорджевич: «У меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов»

    Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

    Ранее агент футболиста Игор Глушевич сообщил, 27-летний черногорец отказал двум клубам РПЛ.

    – Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал нет, не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны.

    Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант.

    – Что это были за два клуба?

    – Не могу сказать. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то – полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Но никому не отказывал.

    • В минувшем сезоне Джорджевич играл в аренде за тульский «Арсенал». Он забил 2 гола в 15 матчах.
    • Интерес к форварду проявляют два клуба из Испании.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8481

      житель СПб 20 минут назад

      Детский сад... Настолько явная и открытая попытка набить себе цену - и увы, бесперспективная.

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      Рейтинг: +13676

      Garrincha58 28 минут назад

      беспонтовый да ещё и хрустальный игрок кому ты нужен сколько лет уже доишь российские клубы за это время хоть десяток голов забил? ужас как такие игрочишки пристраиваются в жизни

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