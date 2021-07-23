Джорджевич отказался от двух предложений из России. Он хочет играть в Испании

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич отказал двум российским клубам. Об этом сообщил агент футболиста Игор Глушевич.

«У нас есть конкретные предложения, но эти варианты недостаточно хороши и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Сейчас мы рассматриваем другие опции и ждем возможность подписания контракта с испанским клубом, поэтому, соответственно, отказали остальным.

Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но, если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России», – сказал Глушевич.