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    Джорджевич отказался от двух предложений из России. Он хочет играть в Испании

    Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич отказал двум российским клубам. Об этом сообщил агент футболиста Игор Глушевич.

    «У нас есть конкретные предложения, но эти варианты недостаточно хороши и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Сейчас мы рассматриваем другие опции и ждем возможность подписания контракта с испанским клубом, поэтому, соответственно, отказали остальным.

    Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но, если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России», – сказал Глушевич.

    • В минувшем сезоне Джорджевич играл в аренде за тульский «Арсенал». Он забил 2 гола в 15 матчах.
    • Интерес к форварду проявляют два клуба из Испании.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5818

      Fusballer 1 час назад

      Ни в один большой российский клуб точно не позовут. Отыграл там уже своё.

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      Рейтинг: +3286

      Алехсбургер. 1 час назад

      «Возвращение «Святого Луки". Начало.»

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