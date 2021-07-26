«Химки»: «Не против переноса шестого тура РПЛ в интересах сборной. Готовы пойти навстречу Карпину»

«Химки» отреагировали на просьбу главного тренера сборной России Валерия Карпина перенести шестой тур РПЛ, чтобы у команды было больше времени на подготовку к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022. Химчане согласны с Карпиным.

«Химки» не против переноса шестого тура РПЛ в интересах национальной команды.

Сборную ожидает непростой отборочный цикл на ЧМ 2022 года. «Химки» понимают ситуацию и готовы пойти навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину», – написал клуб.

В 6-м туре РПЛ состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА.

6-й тур закончится 29 августа. Матч с Хорватией состоится 1 сентября.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

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