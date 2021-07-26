Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Шварц: «В РПЛ самое большое количество карточек. В топ-лигах судьи способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о судействе в РПЛ.

    «Тот же Карасев великолепно проявляет себя на Евро, то есть у России есть судейская школа. И я не буду критиковать судей РПЛ и их решения.

    Но можно посмотреть статистику красных и желтых карточек и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек, в матчах РПЛ дают их больше всех.

    Если игра интенсивная, столько предупреждений быть не должно. Футбол – игра динамичная, тут нельзя показывать карточку за каждый фол. Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта.

    Стоит посмотреть на топ-лиги: судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее», – сказал Шварц.

    • Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022-го.

    Шварц: «Стараюсь строить предложения на русском и говорить»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7214

      Alekxei Z. 49 минут назад

      На самом деле , такое ощущение что наши судья Евро не смотрели.
      В первом же матче Москалёв показывает ЖК уже на 5 мин. за фол которого не было !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Йост 59 минут назад

      Лучше дать карточку нарушителям, чтобы нападающим было комфортно атаковать, чем постоянно проводить профилактические беседы с игроками, которые тоже отнимают время в игре и к тому же оставляют шанс в следующий раз еще раз сфолить на нападающем. Не надо жалеть защитников, которые играют грязно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9118

      NewLife 1 час назад

      А если дан приказ, кого то тащить, кого то опускать, то карточки хороший инструмент, им и пользуются.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87740
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66956
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru