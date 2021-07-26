Шварц: «В РПЛ самое большое количество карточек. В топ-лигах судьи способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о судействе в РПЛ.

«Тот же Карасев великолепно проявляет себя на Евро, то есть у России есть судейская школа. И я не буду критиковать судей РПЛ и их решения.

Но можно посмотреть статистику красных и желтых карточек и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек, в матчах РПЛ дают их больше всех.

Если игра интенсивная, столько предупреждений быть не должно. Футбол – игра динамичная, тут нельзя показывать карточку за каждый фол. Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта.

Стоит посмотреть на топ-лиги: судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее», – сказал Шварц.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022-го.

Шварц: «Стараюсь строить предложения на русском и говорить»