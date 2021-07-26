Шварц: «Стараюсь строить предложения на русском и говорить»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что изучает русский язык.

– Как у вас сейчас с русским?

– Cерьезный прогресс, шаги вперед ощутимы. У меня два занятия в неделю с преподавателем по зуму, если позволяет время – три. Каждый урок длится час, вот буквально сегодня было занятие, на днях следующее. Основное направление – словарный запас, сейчас я пытаюсь читать на кириллице. А еще занимаемся грамматикой, уже спрягаю глаголы: «я буду, ты будешь».

– Что для вас самое сложное в русском?

– Когда начал его изучать, мне он показался намного сложнее, чем в итоге. Тут еще важно твое окружение: почти все в «Динамо» говорят по-русски, это помогает. Но он все равно остается сложным – вот как раз из-за кириллицы, другого алфавита. Каждый раз, когда выезжаю в Москву, стараюсь читать вывески. Не знаю, правильно ли ставлю ударение и прочее, и даже порой не знаю, что они обозначают, мне главное – прочесть.

– У вас есть любимое русское слово?

– Часто говорю «быстрее!» – на тренировках особенно, и в играх приходится. А любимое – «удачи!».

– Вдохновляет пример Доменико Тедеско? Он почти свободно овладел русским, давал на нем интервью и этим всем нравился.

– Да, для меня это важно. Уже стараюсь строить предложения и говорить.