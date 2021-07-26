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    Шварц: «Стараюсь строить предложения на русском и говорить»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что изучает русский язык.

    – Как у вас сейчас с русским?

    – Cерьезный прогресс, шаги вперед ощутимы. У меня два занятия в неделю с преподавателем по зуму, если позволяет время – три. Каждый урок длится час, вот буквально сегодня было занятие, на днях следующее. Основное направление – словарный запас, сейчас я пытаюсь читать на кириллице. А еще занимаемся грамматикой, уже спрягаю глаголы: «я буду, ты будешь».

    – Что для вас самое сложное в русском?

    – Когда начал его изучать, мне он показался намного сложнее, чем в итоге. Тут еще важно твое окружение: почти все в «Динамо» говорят по-русски, это помогает. Но он все равно остается сложным – вот как раз из-за кириллицы, другого алфавита. Каждый раз, когда выезжаю в Москву, стараюсь читать вывески. Не знаю, правильно ли ставлю ударение и прочее, и даже порой не знаю, что они обозначают, мне главное – прочесть.

    – У вас есть любимое русское слово?

    – Часто говорю «быстрее!» – на тренировках особенно, и в играх приходится. А любимое – «удачи!».

    – Вдохновляет пример Доменико Тедеско? Он почти свободно овладел русским, давал на нем интервью и этим всем нравился.

    – Да, для меня это важно. Уже стараюсь строить предложения и говорить.

    • Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5950

      Fusballer 1 час назад

      Хорошее дело. Свои не всегда русский язык хорошо знают.

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