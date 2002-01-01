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    Деспотович – о домашнем матче со «Спартаком»: «До 70-й минуты весь стадион болел за гостей»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отметил количество спартаковских фанатов на матче первого тура РПЛ (1:0). Он состоялся накануне в Казани.

    – Как вам игралось на стадионе, большинство зрителей на котором болело за «Спартак»?

    – До 70-й минуты все болели за «Спартак». Потом начали болеть за нас. Надеюсь, больше болельщиков будет приходить в следующих играх.

    • Деспотович играет в России с 2018 года.
    • «Рубин» впервые с 2014 года победил «Спартак» в Казани.
    • «Спартак» впервые с 2011 года проиграл в 1-м туре РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:06
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4459

      Павелий 1 час назад

      Так по всей стране огромное количество болельщиков Спартака. И это многократно подтверждается посещением стадионов, а не рейтингами им. Миллера.

      2
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      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus 2 часа назад

      - ???
      Бухнул в раздевалке.

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