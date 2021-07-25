Деспотович – о домашнем матче со «Спартаком»: «До 70-й минуты весь стадион болел за гостей»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отметил количество спартаковских фанатов на матче первого тура РПЛ (1:0). Он состоялся накануне в Казани.

– Как вам игралось на стадионе, большинство зрителей на котором болело за «Спартак»?

– До 70-й минуты все болели за «Спартак». Потом начали болеть за нас. Надеюсь, больше болельщиков будет приходить в следующих играх.

Деспотович играет в России с 2018 года.

«Рубин» впервые с 2014 года победил «Спартак» в Казани.

«Спартак» впервые с 2011 года проиграл в 1-м туре РПЛ.

Деспотович: «Возможно, Самошников – русский Месси. Роналду у нас Квара. Он скоро будет в «Реале»