Деспотович: «Возможно, Самошников – русский Месси. Роналду у нас Квара. Он скоро будет в «Реале»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович полагает, что Хвича Кварацхелия перейдет в мадридский «Реал». Серб считает грузина Криштиану Роналду.

«Может быть, Илья Самошников – русский Лионель Месси, но он правша. Кто у нас Криштиану Роналду? Квара, конечно. Он скоро будет в «Реале», – считает серб.