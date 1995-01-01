Понятно. Насчет казанских Месси-Роналду. Деспот это казанский Ибрагимович. Но остается вопрос - кто мБаппе? И почему Неймар не играет?
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович полагает, что Хвича Кварацхелия перейдет в мадридский «Реал». Серб считает грузина Криштиану Роналду.
«Может быть, Илья Самошников – русский Лионель Месси, но он правша. Кто у нас Криштиану Роналду? Квара, конечно. Он скоро будет в «Реале», – считает серб.
- Накануне Metaratings сообщил, что Кварацхелия перейдет в «Милан».
- Самошников накануне забил победный гол «Спартаку».
- Деспотович играет в России с 2018 года.