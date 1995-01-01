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    Деспотович: «Возможно, Самошников – русский Месси. Роналду у нас Квара. Он скоро будет в «Реале»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович полагает, что Хвича Кварацхелия перейдет в мадридский «Реал». Серб считает грузина Криштиану Роналду.

    «Может быть, Илья Самошников – русский Лионель Месси, но он правша. Кто у нас Криштиану Роналду? Квара, конечно. Он скоро будет в «Реале», – считает серб.

    • Накануне Metaratings сообщил, что Кварацхелия перейдет в «Милан».
    • Самошников накануне забил победный гол «Спартаку».
    • Деспотович играет в России с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2774

      Дедуктор 41 минуту назад

      Понятно. Насчет казанских Месси-Роналду. Деспот это казанский Ибрагимович. Но остается вопрос - кто мБаппе? И почему Неймар не играет?

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      Рейтинг: +28533

      oyabun 2 часа назад

      Ребята из Казани, вы серьезно, что ли? Месси только от рикошетов забивает? Как вчера Самошников. А Хвича постоянно проигрывал Рассказову. Так что зазнаваться не с чего.

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      Рейтинг: +15940

      derrik2000 > oyabun 19 минут назад

      Судя по вчерашней дуэли "Рассказов - Кварцхелия", ентот Хвича годится только на то, чтобы ВО ВТОРОЙ команде Реала мячи подавать.

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      Рейтинг: +879

      R_a_i_n 2 часа назад

      Совсем у Казани крышу снесло)))

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