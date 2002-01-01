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    Деспотович: «Спартак» проиграл «Рубину», так как набрал форму рано, на Кубке Париматч Премьер. Мы же набирали на чемпионат»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович объяснил поражение «Спартака» в первом туре РПЛ (1:0). Единственный мяч на 49-й минуте забил защитник Илья Самошников.

    «Сборы – это другая вещь по сравнению с чемпионатом. Игроки команд находятся в разном состоянии. Кто-то раньше набирает форму, кто-то позже. Мое мнение: «Спартак» рано, на Кубке Париматч Премьер, набрал форму и из-за этого проиграл нам в Казани. Мы же шаг за шагом набирали форму на чемпионат, это было видно сегодня», – сказал серб.

    • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
    • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3924

      rash1959 5 минут назад

      Этот балванчик не понимает, что вчера рубину просто ооочень сильно подфартило. Один случайный рикошет это не пик формы рубина.

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      Рейтинг: +10

      jiop94 11 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +85

      Африк@нская 4yмa cвинeй 44 минуты назад

      Дерёт Бегемотик этот Шпортаг с завидным постоянством

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      Рейтинг: +12607

      Skull_Boy 1 час назад

      Сказочный идиот

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      Рейтинг: +5271

      mamba9090909 1 час назад

      Не понял. Как это - рано набрал, поэтому проиграл?)) Он, Спартак, что, уже измотанный? Взял к столетию кубок и хватит, пора заканчивать чемпионат?)))

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      Рейтинг: +9990

      Литейный4 2 часа назад

      Свиньи лимит по забитым голам на месяц вперёд выбрали в товарняках. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1614

      Январь 59 2 часа назад

      Спартак победил на турнире Пари Матч , и хорошо отметил первый трофей, потом недельный спад. Не успели восстановиться после банкета. Другой причины не вижу. Сейчас проспятся и будут побеждать Спартак поборется за пьедестал-уверен.

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      Рейтинг: +7222

      Cleaner > Январь 59 2 часа назад

      Могут за третье место зацепиться.)

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      Рейтинг: +1614

      Январь 59 > Cleaner 1 час назад

      Дай то Бог. Желаю удачи.

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      Рейтинг: +93

      неразгибаемый спартак 2 часа назад

      Главное проиграл,на остальное наплевать.

      1
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      Рейтинг: +66938

      insider_retro 2 часа назад

      Глубокомысленные выводы... Но почему-то гол забил защитник, а не нападающий Деспот... Как так-то, теоретик?..:))

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      Рейтинг: +7222

      Cleaner > insider_retro 2 часа назад

      Деспот на себя всех спартаковских защитников оттянул. Потому свободный и ТЕХНИЧНЫЙ Самошников гол и забил!

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      Рейтинг: +85

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Cleaner 35 минут назад

      Нога колченогого свинского защитника там была техничная

      1
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      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 2 часа назад

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