Деспотович: «Спартак» проиграл «Рубину», так как набрал форму рано, на Кубке Париматч Премьер. Мы же набирали на чемпионат»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович объяснил поражение «Спартака» в первом туре РПЛ (1:0). Единственный мяч на 49-й минуте забил защитник Илья Самошников.

«Сборы – это другая вещь по сравнению с чемпионатом. Игроки команд находятся в разном состоянии. Кто-то раньше набирает форму, кто-то позже. Мое мнение: «Спартак» рано, на Кубке Париматч Премьер, набрал форму и из-за этого проиграл нам в Казани. Мы же шаг за шагом набирали форму на чемпионат, это было видно сегодня», – сказал серб.