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  • Деспотович: «Спартак» проиграл «Рубину», так как набрал форму рано, на Кубке Париматч Премьер. Мы же набирали на чемпионат»

Деспотович: «Спартак» проиграл «Рубину», так как набрал форму рано, на Кубке Париматч Премьер. Мы же набирали на чемпионат»

25 июля 2021, 09:15
15

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович объяснил поражение «Спартака» в первом туре РПЛ (1:0). Единственный мяч на 49-й минуте забил защитник Илья Самошников.

«Сборы – это другая вещь по сравнению с чемпионатом. Игроки команд находятся в разном состоянии. Кто-то раньше набирает форму, кто-то позже. Мое мнение: «Спартак» рано, на Кубке Париматч Премьер, набрал форму и из-за этого проиграл нам в Казани. Мы же шаг за шагом набирали форму на чемпионат, это было видно сегодня», – сказал серб.

  • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
  • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
  • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Деспотович Джордже
Комментарии (15)
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portero
1627195374
Деспот какая форма, ты умтрал на поле, Рубин выиграл за Счёт огромного везения, ну и Дюпин молодца три раза на выходах успел вовремя выйти и в раме тащил , да и мазали спартачи из выгодных ситуаций... Молись чтоб удача была на аашей стороне...
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житель СПб
1627196050
То есть к следующей игре форма у Рубина уже пройдет? Глупый болтун...
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davydovbronislav
1627198879
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insider_retro
1627200100
Глубокомысленные выводы... Но почему-то гол забил защитник, а не нападающий Деспот... Как так-то, теоретик?..:))
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неразгибаемый спартак
1627200198
Главное проиграл,на остальное наплевать.
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Январь 59
1627200418
Спартак победил на турнире Пари Матч , и хорошо отметил первый трофей, потом недельный спад. Не успели восстановиться после банкета. Другой причины не вижу. Сейчас проспятся и будут побеждать Спартак поборется за пьедестал-уверен.
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mamba9090909
1627204696
Не понял. Как это - рано набрал, поэтому проиграл?)) Он, Спартак, что, уже измотанный? Взял к столетию кубок и хватит, пора заканчивать чемпионат?)))
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Skull_Boy
1627204709
Сказочный идиот
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rash1959
1627209071
Этот балванчик не понимает, что вчера рубину просто ооочень сильно подфартило. Один случайный рикошет это не пик формы рубина.
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Hektor 84
1627305650
Заткнись дурилка! Или решил шлюбу подменить ?
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