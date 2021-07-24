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  • «Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в штаб Карпина в сборной России

«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в штаб Карпина в сборной России

24 июля 2021, 20:38
9

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подтвердил, что войдет в штаб первой сборной России. Накануне ее возглавил Валерий Карпин.

«Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии. Давайте пока подождeм следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.

Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

  • Планируется, что также в штаб войдут Виктор Онопко и тренеры «Ростова».
  • Контракт с Карпиным рассчитан до декабря и имеет опцию продления.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ростов Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (9)
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ArReal
1627151108
Из Писарева тренер как из меня балерина...нашел кого в помощники взять!
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CSKA471
1627153640
Че с дивана болтать, посмотрим
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lipatov32
1627157001
Один трипер собрали, карпин, писарев и онопко мля!!! Нет у этой сборной будущего! Одно радует, что зарплат не как у хрена лысого!!!
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paracetamol
1627157456
Провальный тренерский состав. Ну ладно, Валера, но этот писаришка все завалил за что брался.
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Plyash
1627160407
Валера знает,что делает,нечего "со своим рылом в калашный ряд лезть."Дайте человеку поработать с людьми,которым он доверяет и которых он считает своими соратниками,а потом умничать будете.Карпин в футболе толк знает,неспроста спартаковцев зовёт,с которыми один стиль проповедовали.
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GoLenaStop
1627164125
Спартаковская гнилая ******* бросила лучший клуб России и сама себе на голову положил говно! Удачи, валерон! РОСТСЕЛЬМАШ, порвем всех! Держитесь, мужики! С ув.
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Hektor 84
1627304588
Алкашей экспертишек со срач тв подгребают в сборную. Поди надоели кому то своим нытьем в экране. А то скулят что варяги им работать не дают, типа понаехали. А они такие хорошие спецы, а не востребованы. Ну теперь Коля посмотрим на что ты способен в роли тренера помощника, а то с экрана пи здесь не мешки ворочать. Та и какое то время не услышим твой пьяный угашенный бред в студии.
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