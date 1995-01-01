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    «Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в штаб Карпина в сборной России

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подтвердил, что войдет в штаб первой сборной России. Накануне ее возглавил Валерий Карпин.

    «Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии. Давайте пока подождeм следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.

    Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

    • Планируется, что также в штаб войдут Виктор Онопко и тренеры «Ростова».
    • Контракт с Карпиным рассчитан до декабря и имеет опцию продления.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3894

      AtticusFinch 12 минут назад

      Из Писарева тренер как из меня балерина...нашел кого в помощники взять!

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