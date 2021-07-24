«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в штаб Карпина в сборной России

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подтвердил, что войдет в штаб первой сборной России. Накануне ее возглавил Валерий Карпин.
«Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии. Давайте пока подождeм следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.
Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».
- Планируется, что также в штаб войдут Виктор Онопко и тренеры «Ростова».
- Контракт с Карпиным рассчитан до декабря и имеет опцию продления.
- В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.
Источник: «Чемпионат»