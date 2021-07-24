Глушаков – о Карпине в сборной: «Это хороший вызов для него. Он сможет помочь»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я могу только поздравить Валерия Георгиевича с таким событием в жизни. Для него это очень хороший вызов. Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной.

Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из «Локомотива» в «Спартак», так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие тяжелые матчи отбора к чемпионату мира-2022 прошли для него на ура.

Сложный характер? А для кого? У него абсолютно нормальный характер. У него есть свои идеалы, есть свой стержень. Он много лет играл в футбол и добился высоких результатов из-за своего стержня. Валерий Георгиевич уже показал хорошие результаты как тренер. У него нормальный, бойцовский характер», – сказал Глушаков.