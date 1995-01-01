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    Глушаков – о Карпине в сборной: «Это хороший вызов для него. Он сможет помочь»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

    «Я могу только поздравить Валерия Георгиевича с таким событием в жизни. Для него это очень хороший вызов. Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной.

    Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из «Локомотива» в «Спартак», так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие тяжелые матчи отбора к чемпионату мира-2022 прошли для него на ура.

    Сложный характер? А для кого? У него абсолютно нормальный характер. У него есть свои идеалы, есть свой стержень. Он много лет играл в футбол и добился высоких результатов из-за своего стержня. Валерий Георгиевич уже показал хорошие результаты как тренер. У него нормальный, бойцовский характер», – сказал Глушаков.

    • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
    • Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1611

      Январь 59 3 часа назад

      Второе дыхание проснулось у Дениса. С Карпиным видимо у него нормальные отношения. Вот и шанс попасть в сборную.

      1
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      Рейтинг: +8331

      житель СПб 4 часа назад

      Бедный Глушаков... Остается только разговаривать...

      1
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      Рейтинг: +6801

      playsh 5 часов назад

      Ну,Дениска взбодрился - мечта о сборной стала поближе,что ли? Или не похмельнулся?
      Прямо соловьём расчирикался,не остановить...

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