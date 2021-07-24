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  • Глушаков – о Карпине в сборной: «Это хороший вызов для него. Он сможет помочь»

Глушаков – о Карпине в сборной: «Это хороший вызов для него. Он сможет помочь»

24 июля 2021, 09:52
4

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я могу только поздравить Валерия Георгиевича с таким событием в жизни. Для него это очень хороший вызов. Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной.

Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из «Локомотива» в «Спартак», так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие тяжелые матчи отбора к чемпионату мира-2022 прошли для него на ура.

Сложный характер? А для кого? У него абсолютно нормальный характер. У него есть свои идеалы, есть свой стержень. Он много лет играл в футбол и добился высоких результатов из-за своего стержня. Валерий Георгиевич уже показал хорошие результаты как тренер. У него нормальный, бойцовский характер», – сказал Глушаков.

  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Химки Глушаков Денис Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Plyash
1627110736
Ну,Дениска взбодрился - мечта о сборной стала поближе,что ли? Или не похмельнулся? Прямо соловьём расчирикался,не остановить...
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житель СПб
1627114877
Бедный Глушаков... Остается только разговаривать...
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Январь 59
1627116454
Второе дыхание проснулось у Дениса. С Карпиным видимо у него нормальные отношения. Вот и шанс попасть в сборную.
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Дедуктор
1627138066
Глушак это, конечно, тот еще ... Но у нас нет другого такого "бьющего" игрока. Да и в качестве распасовщика - не шибко хорош, конечно. Но лучше в РПЛ, опять же, нету. Так что, не удивлюсь возвращению Глушака в сборную. Попробовать в "товарняках", как минимум, стоит.
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