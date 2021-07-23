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    РПЛ. «Ростов» в первый день Карпина как тренера сборной России проиграл дома «Динамо»

    В матче-открытии 30-го чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Ростов». Решающий гол забил динамовской воспитанник Арсен Захарян.

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не присутствовал на скамейке из-за дисквалификации. Он смотрел матч с трибуны. В момент стартового свистка встречи было объявлено о назначении Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.

    Впервые с 2011 года «Динамо» победило в Ростове-на-Дону и не пропустило.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Захарян, 20; 0:2 – Тюкавин, 33.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Байрамян (Алмквист, 58), Глебов (Гигович, 82), Сухомлинов (Мамаев, 59), Хашимото, Полоз (Фольмер, 58), Комличенко.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро (Кутицкий, 75), Фомин, Лесовой (Игбун, 83), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Тюкавин (Н‘Жи, 84).

    Предупреждения: Сухомлинов, 30; Хаджикадунич, 40 – Паршивлюк, 5; Фомин, 48; Ордец, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2021 21:57
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1864

      Александ1982 3 часа назад

      Валерию успехов на новом месте, Ростову удачи в новом сезоне!фанов Ростова просьба поддержать своего тренера!!!

      1
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      Рейтинг: +6770

      playsh 3 часа назад

      Ребята Ростова расстроились новостью о сборной,это очевидно.А зря,всё у них будет нормально,Валера их не бросит.Удачи всем.

      0
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      Рейтинг: +3769

      mutabor0992 3 часа назад

      Не успел Валера заступить на должность...А Ростов уже "поплыл".Что они Валерику предложили?Может у рфс на него компромат?

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      Рейтинг: +13663

      Garrincha58 4 часа назад

      сегодня был показательный матч как будет 1 сентября Ростов в роли сб. России, а Динамо в роли Хорватии вот примерно что будет через месяц

      1
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      Рейтинг: +5142

      BarStep 4 часа назад

      Короче, думаю будет примерно так:
      - сборная со свистом мимо чемпа..
      - Ростов в пердив..
      - РФС: а что опять случилось?..
      - мы, опять, все в ****..

      2
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      Рейтинг: +8310

      житель СПб 4 часа назад

      А вот последняя желтая на 95 минуте игроку Динамо - совершенно незаслуженная.

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      Рейтинг: +8310

      житель СПб 5 часов назад

      Динамо можно поздравить со справедливой победой. Игра - разумная. хорошее движение. хотя обе команды ошибались немало. Ростов... сначала 15 минут играл активно, а затем, пропустив, утратил способность биться. Увы, как нередко уже бывало...

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      Рейтинг: +2805

      minaev23 5 часов назад

      Позор !!!!!!!!!!!!! ПОзор!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +28493

      oyabun 5 часов назад

      Болел за Ростов и честно говоря, был в недоумении, насколько беспомощной выглядела команда. И куда Карпину совмещать свою работу с сборной? С игрой родной команды разбираться надо! Динамо - молодцы! Грамотно, спокойно выполнили тренерские установки еще в 1-м тайме, а во втором уже играли от обороны, в расчете на контратаки. Могли и еще пару забить.

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      Рейтинг: +8396

      knikos 5 часов назад

      Толком не болел ни за одну команду , болел за Тюкавина и Захаряна , за них лично . Рад , что не ошибся ! Молодцы ! Тюкавин координирован бесподобно ! Поле видит , не пытается остановить мяч в сложной обстановке , а скидывает ближнему партнёру . Всё , в общем , делает правильно . Очень понравился . Захарян в норме . Лесовой разочаровал , не его день . В целом Динамо абсолютно заслуженно победило .

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      Рейтинг: +2805

      minaev23 > knikos 5 часов назад

      Наши вообще поле не видели!!!!!

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