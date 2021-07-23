Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ростов» в первый день Карпина как тренера сборной России проиграл дома «Динамо»

РПЛ. «Ростов» в первый день Карпина как тренера сборной России проиграл дома «Динамо»

23 июля 2021, 21:57
36

В матче-открытии 30-го чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Ростов». Решающий гол забил динамовской воспитанник Арсен Захарян.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не присутствовал на скамейке из-за дисквалификации. Он смотрел матч с трибуны. В момент стартового свистка встречи было объявлено о назначении Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.

Впервые с 2011 года «Динамо» победило в Ростове-на-Дону и не пропустило.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Захарян, 20; 0:2 – Тюкавин, 33.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Байрамян (Алмквист, 58), Глебов (Гигович, 82), Сухомлинов (Мамаев, 59), Хашимото, Полоз (Фольмер, 58), Комличенко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро (Кутицкий, 75), Фомин, Лесовой (Игбун, 83), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Тюкавин (Н‘Жи, 84).

Предупреждения: Сухомлинов, 30; Хаджикадунич, 40 – Паршивлюк, 5; Фомин, 48; Ордец, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1627066792
Динамо с заслуженной победой!!!Ростов расстроил ...
Ответить
ivany4
1627067639
Игра была с ожиданием ошибок. Динамо их дождалось. Ростову не хватило Карпина на бровке. Тренерские команды всегда в этом компоненте дают слабину. Кто больше, кто меньше. С новым ЧР! Хорошо бы без старых ошибок.
Ответить
GoLenaStop
1627067671
А, Валера слил Ростсельмаш, А, Ростсельмаш в ответку слил игру... Обидно, плять! Без ув.
Ответить
derrik2000
1627067673
Благодарю и игрокв. и тренеров обеих команд за то, что качество матча-открытия нового чемпионата уж никак по привычке "весенним футболом" не назовёшь. Хороший матч получился. А счёт 2-0 по-настоящему отражает ход игры.
Ответить
knikos
1627067826
Толком не болел ни за одну команду , болел за Тюкавина и Захаряна , за них лично . Рад , что не ошибся ! Молодцы ! Тюкавин координирован бесподобно ! Поле видит , не пытается остановить мяч в сложной обстановке , а скидывает ближнему партнёру . Всё , в общем , делает правильно . Очень понравился . Захарян в норме . Лесовой разочаровал , не его день . В целом Динамо абсолютно заслуженно победило .
Ответить
oyabun
1627067996
Болел за Ростов и честно говоря, был в недоумении, насколько беспомощной выглядела команда. И куда Карпину совмещать свою работу с сборной? С игрой родной команды разбираться надо! Динамо - молодцы! Грамотно, спокойно выполнили тренерские установки еще в 1-м тайме, а во втором уже играли от обороны, в расчете на контратаки. Могли и еще пару забить.
Ответить
житель СПб
1627068368
Динамо можно поздравить со справедливой победой. Игра - разумная. хорошее движение. хотя обе команды ошибались немало. Ростов... сначала 15 минут играл активно, а затем, пропустив, утратил способность биться. Увы, как нередко уже бывало...
Ответить
BarStep
1627070235
Короче, думаю будет примерно так: - сборная со свистом мимо чемпа.. - Ростов в пердив.. - РФС: а что опять случилось?.. - мы, опять, все в ****..
Ответить
Александ1982
1627075433
Валерию успехов на новом месте, Ростову удачи в новом сезоне!фанов Ростова просьба поддержать своего тренера!!!
Ответить
zigbert
1627110205
Равной получилась игра. Ростов правда в начале матча прижал Динамо к своим воротам, однако никаких выгод из этого не извлек. Динамо же в одной из атак сумело забить мяч, после которого появилась уверенность в игре. После второго мяча стало ясно что Ростову отыграться будет трудно. Голевые моменты у Ростова конечно были но у Динамо надежно сыграла оборона. Динамо с хорошим началом!
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
4
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
1
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
7
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
3
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+