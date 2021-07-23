РПЛ. «Ростов» в первый день Карпина как тренера сборной России проиграл дома «Динамо»

В матче-открытии 30-го чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Ростов». Решающий гол забил динамовской воспитанник Арсен Захарян.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не присутствовал на скамейке из-за дисквалификации. Он смотрел матч с трибуны. В момент стартового свистка встречи было объявлено о назначении Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.

Впервые с 2011 года «Динамо» победило в Ростове-на-Дону и не пропустило.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Захарян, 20; 0:2 – Тюкавин, 33.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Байрамян (Алмквист, 58), Глебов (Гигович, 82), Сухомлинов (Мамаев, 59), Хашимото, Полоз (Фольмер, 58), Комличенко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро (Кутицкий, 75), Фомин, Лесовой (Игбун, 83), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Тюкавин (Н‘Жи, 84).

Предупреждения: Сухомлинов, 30; Хаджикадунич, 40 – Паршивлюк, 5; Фомин, 48; Ордец, 90+5.

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